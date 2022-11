Agencija vlade Novega Južnega Walesa, zadolžena za pobiranje davkov, je sporočila, da bo kazni, katerih skupna vrednost naj bi dosegla več deset milijonov avstralskih dolarjev, preklicala zaradi »tehnične« kršitve. Ta ukrep sledi ugotovitvam vrhovnega sodišča o ničnosti dveh kazenskih položnic.

Vsi, ki so že plačali položnico, bodo upravičeni do povrnitve zneska. Kazni v času covidnih omejitev so bile izrečene številnim posameznikom zaradi različnih prekrškov v zvezi z zbiranjem več ljudi. Zneski posameznih kazni so se gibali med 1000 (1539 evrov) in 3000 (4618 evrov) avstralskih dolarjev.

Odvetnica Redfern Legal Centre, organizacije, ki je na sodišču vložila zahtevek za preklic kazni, je poudarila, da je ta sodba pomembnejša od samih kazni. »Gre za potrebo po ustreznem upoštevanju vladavine prava, tudi v času pandemije,« je pred sodbo sporočila odvetnica Samantha Lee.

Organizacija je med postopkom poudarjala tudi, da je plačilo kazni bilo nesorazmerno naloženo ljudem, ki živijo v revnejših soseskah in regijah.