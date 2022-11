Britanski ribič bo še vse naslednje leto zagotovo dober material za pripovedovanje ribiških zgodb svojim kolegom. Nenazadnje je na ribiškem območju v Franciji na svoj trnek ujel eno največjih zlatih rib na svetu. Ogromen oranžni primerek, ki so ga ustrezno in s kančkom humorja poimenovali kar Korenček, tehta neverjetnih 30 kilogramov. Izkazalo se je, da je riba hibridna vrsta navadnega in japonskega koi krapa, ki je tradicionalno oranžen.

Več kot 20 let stara riba

Korenček naj bi bil star več kot 20 let in so ga v mladosti, po vsej verjetnosti ljudje, naveličani njegove družbe, spustili v jezero na ribiškem območju v Franciji, ki ga vodi Britanec Jason Cowler. Toda v preteklih letih se je izkazal za izmuzljivo ribo, ki jo je nemogoče ujeti, zelo redko se je tudi pojavil na površju vodne gladine. Zato je imel 42-letni ribič Andy Hackett neverjetno srečo, da se je riba ujela na njegov trnek. Boj med ribo in človekom je trajal dobrih 25 minut, šele takrat jo je Hackett uspel z navijanjem ribiške vrvice privleči na kopno.

Za izkušenega ribiča je bila to vsekakor ribiška trofeja, saj je Korenček dobrih 13 kilogramov težji od ribe, ki je do njegovega ulova veljala za največjo zlato ribico na svetu. Leta 2019 jo je ujel Jason Fugate v Minnesoti v Združenih državah Amerike. Prav tako je Korenček dvakrat večji od 14 kilogramov težkega svetlo oranžnega krapa koi, ki ga je leta 2010 na jugu Francije ujel Italijan Raphael Biagini. Ribič Hackett, sicer direktor podjetja iz Kidderminstra v Worcestershireu, je svojega rekorderja ujel v jezeru na ribiškem območju Bluewater Lakes v francoski regiji Champagne. »Vedel sem, da je Korenček v vodi, vendar si nikoli nisem mislil, da ga bom ujel. Ko sem začutil, da je riba zagrabila mojo vabo in se z njo premikala gor in dol, sem pričakoval, da bom na površje potegnil večjo ribo. Ko je končno prišla na površje – bilo je 30 ali 40 metrov stran – sem jo prepoznal po oranžni barvi,« je za medije dejal ponosni ribič in dodal, da je pri ulovu vseeno imel nekaj čiste ribiške sreče.

Ulovu nazdravil s čajem

Seveda si je Hackett, preden je največjo zlato ribo varno spustil nazaj v jezero, vzel še čas za nekaj slik. Ko je Korenček naredil še zadnji zamah na vodni gladini in se potopil v globine, je ulovu nazdravil s skodelico čaja. Vodja ribiške družine Jason Cowler je povedal, da je bil Korenček dvajset let atrakcija jezera, nikoli pa ni bil plen za ribiče. »Tudi zato je rasel in rasel, vendar se ne pojavlja pogosto na površju. Je zelo izmuzljiv. Hkrati je v odličnem zdravstvenem stanju in kondiciji.« In očitno bo še nekaj časa tako.