Vinčić sodnik tekme Anglija – Wales

Slovenski sodnik Slavko Vinčić bo na svetovnem prvenstvu v Dohi sodil drugo tekmo. Fifa mu je zaupala današnji sosedski obračun Anglije in Walesa. Mariborčan je na SP že sodil tekmo med Argentino in Savdsko Arabijo (1:2).

Vratar Maroka izginil tik pred tekmo

Odlični vratar Seville in Maroka Yassine Bounou je čudežno izginil iz ekipe tik pred začetkom tekme z Belgijo, potem ko je normalno sodeloval na ogrevanju in bil med enajstimi igralci na zelenici tudi med igranjem himne. Ko se je tekma začela, je bil v golu Munir Mohamedi, ki je odlično opravil svoje delo ob zmagi z 2:0. »Poškodoval sem se na tekmi s Hrvaško, na kateri sem prejel močan udarec. Vzel sem zdravilo, tik pred začetkom tekme pa sem začutil vrtoglavico in odšel z igrišča. Tekme sploh nisem videl, saj sem moral v bolnišnico,« je povedal Yassine Bounou.

Kanadčan Borjan prejel 2056 žaljivih sporočil in groženj

Vratar Kanade Milan Borjan (na fotografiji), rojen v Kninu, je bil na tekmi s Hrvaško tarča žalitev hrvaških navijačev, ki so mu kričali ustaš, žalili pa tudi njegovo ženo Snežano. »Nekdo je na družbenih omrežjih objavil mojo telefonsko številko in usul se je plaz žalitev in groženj. Samo na omrežju whatsapp sem prejel 2056 sporočil, da o telefonskih klicih ne govorim. A vse to mi ne more pokvariti mundiala. Sem srečen človek, imam družino, ljudje me imajo radi,« je novinarjem po tekmi pripovedoval Milan Borjan in posebej poudaril džentelmensko obnašanje hrvaških igralcev na igrišču.

Kudus drugi najmlajši Afričan z dvema goloma

Ko igra Gana, je spektakel zagotovljen. Potem ko je izgubila s Portugalsko z 2:3, je Južno Korejo premagala s 3:2, čeprav je predtem že zapravila vodstvo z 2:0. Junak Gane je bil strelec dveh golov, 22-letni Mohamed Kudus, ki je evropsko nogometno pot začel na Danskem, trenutno pa je zvezdnik Ajaxa. Včeraj je z 22 leti in 118 dnevi postal drugi najmlajši igralec iz Afrike, ki je dosegel dva gola na posamezni tekmi SP. Še mlajši je bil Nigerijec Ahmed Musa (21 let in 254 dni), ki je leta 2014 dosegel dva gola proti Argentini.

Iranski novinarji z nenogometnimi vprašanji

Pred današnjo tekmo med ZDA in Iranom, na kateri zmaga prinaša osmino finala, je zelo napeto tudi zaradi političnih nasprotij med državama. Na tiskovni konferenci pred tekmo je bilo veliko iranskih novinarjev, ki so igralcu Tylerju Adamsu in selektorju Greggu Berhalterju postavljali vprašanja, ki nimajo zveze z nogometom.