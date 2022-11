Ena tistih reprezentanc, ki so v prvem delu nogometnega svetovnega prvenstva v središču pozornosti, je zagotovo Savdska Arabija. Z uvodno zmago proti Argentini so šokirali svet, nato kljub dobri igri klonili proti Poljski, a imajo pred jutrišnjim obračunom z Mehiko v skupini C še vedno lepe možnosti za preboj v drugi del tekmovanja. Na šestem nastopu na mundialih bi jim to lahko uspelo drugič, potem ko so se v osmino finala prebili in tam izpadli ob debitantskem nastopu leta 1994 v ZDA. Savdska Arabija ima po Argentini tudi največjo podporo s tribun, kar ne preseneča, saj meji na Katar. Med njihovimi navijači pa je to pot sploh prvič tudi veliko število pripadnic ženskega spola.

Še pred petimi leti niso smele na športno prireditev

V preteklosti še zdaleč ni bilo tako. Še pred petimi leti ženske v Savdski Arabiji niso smele obiskovati športnih prireditev, če so hotele zapustiti državo, so še pred tremi leti morale pridobiti dovoljenje svojega skrbnika. Na začetku je to oče, po poroki pa mož. Čeprav je sistem skrbništva še vedno prisoten skozi celotno življenje pripadnic nežnejšega spola, pa so »omejitve« za njih precej manjše kot nekoč. Za to je s serijo reform poskrbela kraljeva družina Savdov. Tako ni čudno, da so se v velikem številu odločile obiskati tekme svoje države na svetovnem prvenstvu v Katarju. Na stadionu Education City ​ proti Poljski naj bi jih bila petina med navijači Savdske Arabije in jih je bilo vsaj toliko kot Poljakinj.

A kljub reformam je savdskim ženskam o vsem skupaj še vedno težko govoriti javno. Pri Guardianu so se dolgo časa trudili, da so naposled prišli do Alije. »Vesela sem, da sem lahko navijala za naše nogometaše in občutila čar svetovnega prvenstva,« je dejala po tekmi s Poljsko, nato pa je besedo prevzel njen mož. »To je nogomet, to je svetovno prvenstvo. Prepričan sem, da bomo napredovali. Zdaj imamo tudi žensko reprezentanco, klube in ligo. Naš novi predsednik vse to podpira. Ženske so za nas na prvem mestu.« Predsednik Nogometne zveze Savdske Arabije Jaser Al Misehal, ki je bil pred tem na čelu tamkajšnje elitne moške nogometne lige in je del disciplinske komisije pri mednarodni nogometni zvezi Fifa, je res tisti, ki je pospešil razvoj ženskega nogometa v državi. Pred dvema letoma je poskrbel, da je luč sveta ugledala savdska ženska nogometna liga, letos spomladi pa je prišlo do zgodovinskega mejnika – ženska nogometna reprezentanca Savdske Arabije je na prvi tekmi na Mavriciju z 2:0 ugnala Sejšele.

Ženske so potrebne povsod

»To je prva tekma, ki sem si jo ogledala v živo na svetovnem prvenstvu, in sploh prvič, da sem spremljala Savdsko Arabijo na stadionu. To so bile moje sanje od malih nog. Vedno sem spremljala tekme naše izbrane vrste in si želela, da bi bila nekoč prisotna na eni izmed njih. Ne morem verjeti, da je ta dan le prišel,« je povedala Mariam Mešikes, ki je v domovini pustila moža z dvema majhnima otrokoma. »V redu so in presrečni zame, da sem lahko izpolnila otroške sanje,« je razkrila Mešikesova, po poklicu zdravnica. »Ženske smo potrebne povsod. Na svetu nas je več kot polovica. Kot zdravnica že aktivno prispevam k razvoju moje države. Zdaj lahko končno tudi gledam tekme naše reprezentance v živo. Ne zavedate se, kaj mi to pomeni. To je najlepši dan v mojem življenju!«

Po zmagi proti Argentini in porazu proti Poljski bi bil za Savdsko Arabijo na zadnjem obračunu proti Mehiki na stadionu Lusail Iconic, ki sprejme 89.000 ljudi, za napredovanje lahko dovolj že remi. Govor selektorja Reneja Hervarda bo zagotovo bojevit in primeren trenutku, kot to Francoz najbolje zna. Nogometaši pa bodo znova lahko računali tudi na glasno podporo žensk s tribun največjega stadiona v Katarju.