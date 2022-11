Pri desnici je še vedno tema

Po nedeljski referendumski zmagi me je najprej pritegnila izjava Mateja Tonina: »Na desnici je potrebna temeljita samorefleksija o tem, kako naprej.« Madonca, a je končno prižgal luč? Ne, zmota! Pozabila sem namreč, da v svojih izjavah prvi stavek vedno pobere pri kom pametnejšem, nato pa nadaljuje zvest samemu sebi. In tako je tudi tokrat dodal izvirno misel, da je desnica zadnji dve leti (na devetindvajset let podlage) trdo garala za naše dobro, a je šlo vse po zlu zaradi antipatičnega Janše. Naj gre ta lepo v kišto! Volilci smo glasovali proti samo zato, ker ne maramo Janše, ne pa zato, ker desnica nima druge ideje kot politične sabotaže, drugega programa kot obvladovanje in nadzor vsega, od političnih odločitev, finančnih tokov, kadrovanja, gospodarstva do kulture in naših spalnic.