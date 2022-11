Na to sem opozoril na soočenju kandidatov za župana Ljubljane, tudi s slikovnim materialom, ki kaže, da že vgrajena cev na veliko pušča na spoju, s čimer je onesnaževanje zagotovljeno. In MOL bi še naprej vgrajeval popolnoma napačne cevi za kanalizacijo, ne glede na to, da jih sploh ne bi smel. Za zaščito kritične infrastrukture je odgovorna tudi predsednica države, ki je hkrati poveljnica obrambnih sil. Predsednik Pahor je bil na to opozorjen, a je opozorilo ignoriral.

Državni zbor je leta 2019 soglasno (redko videno) sklenil, da se mora izdelati ocena vplivov na okolje, a se to ni zgodilo. V taki oceni se obdela tudi alternativne rešitve. Tudi mednarodno društvo Alpe Adria Green je pisno opozorilo pristojne, da ne dovolijo nadaljevanja gradnje fekalne kanalizacije čez pitno vodo, a očitno ti sodelujejo v diverziji.

Tisti, ki poznamo problematiko, zahtevamo takojšnjo ustavitev vseh del na kanalu C0. Ne vemo, kaj bo čez deset in več let, v Evropi se kriza poglablja, minirali so plinovoda Severnega toka, mi pa bi prepustili pitno vodo fekalijam. Ljubljana je med drugim na potresnem področju 9. stopnje, preko območja gre Žužemberški prelom, ocena strižnih sil ni bila izdelana, revizija projekta, ki jo je izvedlo ministrstvo za okolje in prostor, je pokazala vrsto kršitev postopkov umeščanja v prostor itd.

mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana