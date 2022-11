Ko sem o tem glasovanju izvedel, sem se zgrozil tudi sam in se vprašal, kako to? Saj je vendar slovenska državnost utemeljena na zmagi nad fašizmom in nacizmom v drugi svetovni vojni in brez te zmage danes svoje suverene in neodvisne države ne bi imeli. Enako velja za vse ostale članice EU, ob dejstvu, da tudi demokratična Evropa temelji na že omenjeni zmagi. Pa se je zgodilo, in to pod ministrico za zunanje zadeve, voditeljico Socialnih demokratov, stranke, ki je vselej prednjačila v obrambi vrednot antifašizma in zmage nad nacizmom in fašizmom.

A vendar, neki razlog je moral obstajati. Že Šonc ga omenja, čeprav ga ne sprejema. Prebral sem pojasnilo predstavnika EU pri OZN in prejel potrditev moje domneve. Gre seveda za predlagatelja resolucije, Rusijo, in za glavne sopodpisnike: Azerbajdžan, Belorusijo, Severno Korejo, Pakistan, Sirijo in Sudan, torej za vprašanje, kdo komu o čem pridiga, Govorimo o režimih, ki so tako daleč od demokracije, človekovih pravic, državljanskih svoboščin in strpnosti, kolikor so blizu totalitarnim praksam, ki ne zaostajajo veliko za onimi iz časov Hitlerja in Mussolinija. Pravi paradoks, torej. Poleg tega vemo, s čim je Putinov, celo do lastnih ljudi izjemno represiven režim, opravičeval napad na Ukrajino – s potrebo po denacifikaciji sosede, ki se je resda spogledovala s tovrstno ideologijo in celo integrirala v svojo redno vojsko neonacistično paravojaško skupino Azov, a nič drugačnega ni postoril Putin s plačanci skupine Wagner.

A da sta Slovenija in EU glasovali proti resoluciji, ki obsoja glorifikacijo nacizma in neonacizma, ker da so predlagatelj in sopodpisniki sporni, ostaja kljub vsemu sramota in madež na ves dosedanji boj zoper največje zlo prejšnjega stoletja, ki v Evropi in po svetu znova dviguje glavo in stegnjene roke.

No, in če že nista mogli privoliti v to podporo, bi morali, zlasti ob vedenju, da bo Rusija znova predlagala v sprejem omenjeno resolucijo, kar počne vsako leto že deset let, predlagati svojo inačico tovrstne resolucije, ki bi razširila obsodbo tudi na izvajanje političnih praks, ki se, četudi iz deklariranega nasprotnega ideološkega kota, poslužujejo, kot sem dejal, istih ali podobnih vzorcev vladanja. Pa jih Evropa videva že v lastnih vrstah. Poglejmo na primer zahodno sosedo in novo premierko. Rodila se je, Giorgia Meloni, v neofašističnih ideoloških jaslih, postala prvo italijansko politično ime, a ker je dovolj pametna in prisebna, je razumela, da zgodovinskega zla njenih vzornikov iz prejšnjega stoletja ne more opravičevati in še manj podpreti; a ker kri ni voda, se Salvinijeva represivna politika do migrantov vendarle z njeno vlado znova obuja in pričenja izvajati. Kako se bo obnašala do rasnih, narodnih in drugih manjšin, z našo slovensko vred, pa bomo še videli, ker je gospa šele na začetku svojega mandata.

Zremo lahko tudi proti vzhodni sosedi, k Orbanovemu režimu. Pa tudi južno od nas, na širši zahodni Balkanu, ali v bivšo SFRJ, ter pri nas samih, kjer je fašistoidna miselnost še vedno živa in neumorna. Ni članice EU, ki bi bila nanjo imuna. Ker smo to priložnost zamudili, je Rusija danes tista, ki se lahko kiti s podporo 106 držav njeni obsodbi oživljanju nacizma in fašizma, s čimer si pred tem delom sveta z obraza briše ukrajinski greh, oziroma pridobiva na razumevanju in opravičevanju vojaškega posega na južno sosedo, medtem ko Zahod, še posebej Evropa, izpadeta kot tista, ki se odpovedujeta zmagi v drugi svetovni vojni in s tem tudi lastnim ustanovnim temeljem. Huda napaka, draga vlada. Celo prejšnja, Janševa, se je bila pri tem raje vzdržala.

Aurelio Juri, Koper