V Kulturnem društvu (KUD) Fran Saleški Finžgar, kjer skrbijo za kulturne dogodke in prireditve v krajevni skupnosti (KS) Senica in širšem okolišu medvoške občine ter so najbolj poznani po uprizoritvah iger na prostem, bodo prihodnje leto proslavili 40-letnico delovanja. Poleg aktivne odrasle igralske sekcije v okviru društva deluje tudi vokalna skupina Fone Megale, ob praznikih pa organizirajo tudi druge priložnostne dogodke. Minuli teden so po nekajletnem premoru v prostorih krajevne skupnosti vnovič obudili ustvarjalno delavnico izdelave venčkov, ki so jo sicer začeli pred več kot petnajstimi leti. Izvedli so jo v obnovljenih društvenih prostorih, ki so jih za vaščane slavnostno odprli oktobra. Pika na i je bila razstava del lokalnega umetnika Mirka Mihovca.

»Dobro smo izkoristili koronski čas in uspešno kandidirali na razpisu občine Medvode. Namesto za program društva smo sredstva pridobili za investicijo v obnovo prostorov. V sodelovanju s krajevno skupnostjo, zadrugo in lokalnimi obrtniki smo temeljito obnovili spodnje društvene prostore, sejno sobo in pisarno,« je pojasnila članica društva in vodja ustvarjalne delavnice Mateja Jenko Medar. Potem ko je pred leti prirejala tudi ustvarjalne delavnice za otroke Skozi vrata domišljije, ki so se jih redno udeleževali vaški otroci, so te sčasoma upadle zaradi njihovih številnih popoldanskih obveznosti.

Otroci nimajo časa živeti

»Zanimanje za druženje v lokalnem okolju ostaja tudi po koronskem obdobju. Letos nas čaka oživitev kar nekaj dogodkov, tudi miklavževanje z obhodom po vasi, ki ga bodo pripravili naši mladi člani društva,« je med ustvarjanjem adventnega venčka povedala Mateja Jenko Medar. Prijetno delo s pridihom pričakovanja božiča je združilo okoli petindvajset žensk vseh generacij, ki so izdelovale praznični aranžma. Med udeleženkami je bila tudi upokojena osnovnošolska učiteljica Marjeta Jamnik, nekdanja predsednica društva s trinajstletnim stažem. »Rada pridem, druženje mi veliko pomeni. V zadnjem obdobju se naših dogodkov udeleži več starejših, otrok je zaradi številnih obveznosti čedalje manj. Tudi pri svojih vnukih opažam, da imajo zelo malo časa zase in se morajo med tednom veliko učiti. Zahtevnost v šoli je danes precej večja kot nekdaj, otroci so tako zelo obremenjeni, da sploh nimajo časa živeti. Noro je,« je povedala Jamnikova in dodala, da danes vsak učitelj za svoj predmet zahteva stoodstotno angažiranost, česar pa otroci ne zmorejo. »Kot družba smo preveč storilnostno naravnani in premalo mislimo na počutje naših otrok. Zato so naša druženja v okviru društva še kako pomembna.«

Otroci medtem najtežje pričakujejo miklavževanje, ko jih bodo mlajši člani društva, oblečeni v dobrega moža Miklavža, skupaj s spremstvom obiskali na domu in obdarovali, v KUD Fran Saleški Finžgar pa razmišljajo tudi, da bi po letih zatišja čim prej obudili tradicionalni dogodek obdarovanja dedka Mraza. Prihodnje leto bodo 40-letnico delovanja društva zaznamovali z uprizoritvijo kake nove privlačne dramske igre na prostem, zagotovo pa jih čakata tudi svečan dogodek in izlet oziroma strokovna ekskurzija.