Mladenič je po aretaciji policiji povedal, da je napad izvedel v imenu »ohranitve bele prevlade« v ZDA. Streljal je na naključne ljudi, nato pa se mirno predal policistom.

Gendron je priznal krivdo po vseh točkah obtožnice, od umorov, do zločinov iz sovraštva in terorizma. Zaradi tega bo na državnem sodišču obsojen na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Zaradi zločinov iz sovraštva ga hkrati v ločenem postopku preganja tudi zvezno tožilstvo.

Kmalu po Gendronovem zločinu je strelec v Uvaldeju v Teksasu s polavtomatsko puško ubil 19 osnovnošolcev in dve učiteljici. Zvezni kongres je po tem prvič po dolgih letih v manjši meri zaostril orožarsko zakonodajo.

Strelski pohodi v ZDA se medtem nadaljujejo. Pred kratkim je tako odmeval napad na LGBTQ klub v Colorado Springsu, kjer je napadalec ubil pet ljudi. Kmalu zatem je prišlo do novega strelskega pokola v trgovini Walmart v Virginiji, ki je bil prav tako izvršen z zakonito kupljenim orožjem.

Demokrati na čelu s predsednikom ZDA Joejem Bidnom so sedaj okrepili prizadevanja za uvedbo prepovedi polavtomatskih jurišnih pušk, republikanci pa so proti vsakršnim novim omejitvam in prepovedim glede orožja.