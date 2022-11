Na nacionalni ravni vladajoča DPP je zagovornica ostrejšega pristopa do Kitajske in je to vprašanje tudi postavila v ospredje svoje kampanje pred lokalnimi volitvami ter dosegla najslabši rezultat v zgodovini. Opozicijski Kuomintang (KMT), ki je zagovornik dialoga s Pekingom, je osvojil 13 od 21 večjih mest in okrožij, tudi prestolnico Tajpej – to bo vodil pravnuk Čankajška, voditelja nacionalistov v državljanski vojni, ki je po porazu leta 1949 prebegnil na Tajvan, ta pa je odtlej de facto samostojen. Profesor zunanjepolitičnih ved na tokijski univerzi Jošijuki Pgasavara je za časnik Taipei Times ocenil, da rezultati lokalnih volitev ne bodo imeli vpliva na predsedniške volitve leta 2024, saj da je volilno telo zrelo in zna ločiti med lokalnimi in nacionalnimi volitvami. Temu pritrjujejo pretekle izkušnje, saj je DPP tudi leta 2018 na lokalnih volitvah močno izgubila (in tudi takrat je predsednica Tsai odstopila z njenega čela), vendar je potem dve leti kasneje slavila na predsedniških volitvah. Urad kitajske vlade za tajvanske zadeve je rezultat pozdravil, rekoč, da dokazuje večinsko naklonjenost ljudi »miru, stabilnosti in dobremu življenju«.