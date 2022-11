Oba pijana? A bejžte no!

V soboto ob desetih zvečer se je na območju Sel pri Dobovi pripetila prometna nesreča. Prihiteli so brežiški policisti in ugotovili, da je nesrečo zakrivil 35-letnik, ki je zapeljal malce preveč desno, potem pa ga je še malo zaneslo in se je zaletel v avto 58-letnika. Do tu nič posebnega, kajne? No, potem so policisti obema dali pihati, kot se reče. Prvi je napihal dva promila, drugi pa krepko čez enega. Policisti so jima odvzeli vozniški dovoljenji in o nenavadni nesreči obvestili tudi javnost.