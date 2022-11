Bjaljacki, sicer ustanovitelj organizacije Pomlad, je po navedbah organizacije obtožen skupaj s tremi sodelavci, od katerih sta dva prav tako že priprta, eden pa je v izgnanstvu v tujini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Grozi jim od 7 do 12 let zapora,« so pri organizaciji zapisali v izjavi in dodali, da je bila trojica obtožena tihotapljenja »velike količine gotovine čez belorusko mejo v organizirani skupini« in »financiranja kolektivnih dejanj, ki resno ogrožajo javni red«.

Datum sojenja še ni določen. Primer se sicer v splošnem obravnava kot maščevanje beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, zlasti za množične protivladne proteste po volitvah poleti leta 2020, navaja AFP.

Bjaljacki je letos skupaj z organizacijo za človekove pravice Memorial iz Rusije in Centrom za državljanske svoboščine iz Ukrajine prejel Nobelovo nagrado za mir. Zaradi svojih prizadevanj za človekove pravice in demokracijo v Belorusiji je bil v preteklosti že zaprt, brez sojenja pa je v zaporu tudi sedaj, in sicer že več kot leto dni.

Organizacijo Pomlad je ustanovil leta 1996 med množičnimi prodemokratičnimi protesti v Belorusiji, ta pa je svoje delo začela z zagotavljanjem pomoči zaprtim osebam in njihovim družinam. Delo Bjaljackega se je od takrat razširilo na splošno zaščito človekovih pravic v državi, kjer so kršitve teh pravic precej pogoste.