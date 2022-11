Izbruh je po navedbah USGS spremljalo več manjših potresov. Pretekli izbruhi Mauna Loe so sicer pokazali, da so izbruhi vulkana zelo dinamični, zlasti v zgodnjih fazah, je sporočil USGS in opozoril, da bi lahko vetrovi vulkanske pline in pepel ponesli proti naseljenim območjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mauna Loa se nahaja na otoku Havaji, največjem otoku istoimenske ameriške zvezne države. Je najvišji aktivni vulkan na svetu, njegov vrh pa se nahaja na 4100 metrih nadmorske višine. Med zadnjim izbruhom leta 1984 se je 25-kilometrski tok lave približal bližnjemu mestu Hilo, pri čemer žrtev ni bilo.