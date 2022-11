Kar dve leti so se pripadniki različnih organizacij in policij iz več evropskih držav pripravljali na operacijo, v kateri so sredi novembra dokončno razbili mamilarski kartel, ki je nadzoroval tretjino evropske trgovine s kokainom. Prijeli so 49 ljudi, zasegli pa več kot 30 ton droge. Med 8. in 19. novembrom so v Evropi in Združenih arabskih emiratih izvedli več racij, tarče so bili poveljniški in nadzorni centri ter logistična infrastruktura za trgovino z mamili v Evropi. Kriminalna skupina se je ukvarjala s trgovino z mamili, tuje ji ni bilo niti pranje denarja. »O dejavnosti te mreže poročajo kar s treh celin,« so sporočili z Evropskega policijskega urada Europol, povezani naj bi bili z velikimi preprodajalci izven EU, delovali pa so v Litvi, Latviji, Franciji, Nemčiji, na Češkem, Poljskem in Slovaškem. Med devetimi aretiranimi v Franciji sta tudi »privilegirani tarči«, 50-letna Rus in Litovec, ki živita na Azurni obali. Bila naj bi glavna pri transportu droge v Rusijo. Zanju je bil izdan evropski nalog za prijetje, predali ju bodo litovskim oblastem.

Poleg kokaina so osumljenim med številnimi racijami zasegli še luksuzne predmete v vrednosti okoli pol milijona evrov, nepremičnine in večje količine hašiša, konoplje in metamfetamina. Aretirani naj bi se združili v tako imenovani superkartel, prek katerega so nadzirali kakšno tretjino trgovine kokaina v Evropi. »Zelo iznajdljivi kriminalci so se hitro prilagodili novim metodam preprodaje mamil, da bi se izognili organom pregona,« poročajo evropske agencije. Uporabljali so kriptirano komunikacijo, mamila so dobro skrili med ostale pošiljke na ladjah in tovornjakih. Po navedbah Europola je bila mreža organizirana kot podjetje, za različnimi kriminalnimi združbami in posredniki, ki so čezmejno sodelovali pri nadzoru celotne verige preprodaje; vse od organizacije ogromnih pošiljk mamil do njihove distribucije po Evropi in izven nje.

Evropo zajel val kokaina

Proti koncu oktobra so na Europolu že opozarjali, kako so s preprodajo droge povezane kriminalne mreže vse bolje organizirane in tudi vse bolj nasilne. »Evropo je zajel val kokaina,« je takrat dejal vodja komunikacij Jan Op Gen Oorth. V zadnjih štirih letih so v Zahodni Evropi zasegli rekordno količino droge, samo lani več kot 240 ton kokaina. Težava je še hujša, kot so vsi mislili. Pravosodni ministri so na posvetu v Amsterdamu napovedali boljši nadzor meja, zlasti pristanišč, ter okrepitev vezi s perujskimi in kolumbijskimi oblastmi, kjer se je v zadnjih dveh letih število plantaž kokinih listov skoraj podvojilo. Kolumbija je sicer največja proizvajalka kokaina na svetu, V Evropo od tam zato tudi prihaja največ te droge.

V majskem poročilu Evropske unije pa so medtem ugotavljali, da se s povečanjem uvoza droge v Evropo zvišuje stopnja kriminalitete oziroma nasilja. Na Nizozemskem, zlasti v Amsterdamu, naj bi namreč zabeležili porast števila umorov, povezanih z narko tolpami. »Stopili smo v fazo narkoterorizma, v kateri narkoteroristi skušajo destabilizirati družbo in prevzeti nadzor. Kriminalci ne poznajo meja,« je bil po sklenitvi dogovora o sodelovanju jasen belgijski minister Vincent van Quickenborne.