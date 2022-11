Slovenski predsednik Borut Pahor je začel svoj zadnji obisk v tujini pred koncem predsedniškega mandata. Zadnja pot je predsednika Pahorja vodila na Hrvaško, kjer je svoj drugi državniški obisk začel s pogovori pri predsedniku Zoranu Milanoviću, s katerim je sonosilec zahodnobalkanske pobude sodelovanja Brdo-Brijuni. Oba sta kljub različnim pogledom na razumevanje veljavnosti in uresničevanja arbitražne razsodbe ocenila, da so odnosi med državama zelo dobri.

Pahor: določila arbitražne razsodbe bodo slej ali prej veljala

Zadnja tri leta so odnosi med državama boljši, trend pa je še v porastu, je ocenil hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki pričakuje, da se bo s Pahorjevo naslednico na predsedniškem položaju Natašo Pirc Musar enako dobro sodelovanje nadaljevalo. Milanović je ocenil, da ima Hrvaška trenutno najboljše odnose od svojih sosed prav s Slovenijo: »Takšne odnose bi želeli tudi z drugimi sosedami, a jih nimamo.«

Tudi Pahor je izpostavljal dobrososedske odnose, pri čemer je dejal, da ni bilo naključje, da je hotel na svoj zadnji obisk tujino prav na Hrvaško. »Predsedniki vlad urejajo odnose, predsedniki držav ustvarjajo atmosfero odnosov,« je dejal Pahor in pristavil, da si je ves čas prizadeval, da bi imeli urejene odnose s Hrvaško.

Oba predsednika sicer prav reševanje mejnega vprašanja veže na skupni politični poti. Pahor je kot predsednik vlade sklenil arbitražni sporazum, Milanović pa je pozneje kot predsednik vlade od njega odstopil. Kako torej oba gledata na svojo zapuščino v meddržavnih odnosih? Milanović pravi, da bi si verjetno prislužil pozitivno oceno, če že odlične. Kot politiki svojih držav, sta tudi s Pahorjem imela nalogo braniti nacionalne interese, je dejal hrvaški predsednik. Tako je bil prisiljen odstopiti od arbitražnega sporazuma, takšna poteza pa je zagotovo malce razburkala meddržavne odnose, je priznal. »Vendarle so odnosi postopoma postajali boljši in boljši,« je menil Milanović.

Pahor se je časov, ko je Hrvaška odstopila od arbitražnega sporazuma, spominjal takole: en teden je premišljeval, kaj storiti po odločitvi hrvaškega sabora. Nato se je odločil, da se sestane s predsednico Kolindo Grabar Kitarović in nadaljuje z dobrimi odnosi med državama, »da se gre naprej in to dobrih odnosov ne bo ustavilo«.

Pahor je vendarle prepričan, da bodo določila arbitražne razsodbe prej ali slej veljala, saj druge alternative ni. Potem, ko je Hrvaška odstopila od arbitražne razsodbe, slovenski predsednik, ki je kot premier pred sklenitvijo arbitražnega sporazuma blokiral napredek Hrvaške na poti v EU, ni več bil zagovornik blokade Hrvaške pri njenem vstopanju v schengen ali OECD. »Nisem bil zato, da bi blokirali Hrvaško pri vstopanju v schengen ali OECD, ker to (arbitražna razsodba, op. p.) še ni uveljavljeno,« je dodal Pahor.

Srečanja še s Plenkovićem in Jandrokovićem

Po srečanju z Milanovićem se Pahor odpravlja še na pogovore s predsednikom hrvaškega parlamenta Goranom Jandrokovićem in s predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem. Na obisku ga spremlja tudi gospodarski minister Matjaž Han. Hrvaška sicer sodi med prednostne izvozne trge Slovenije. Trgovinska menjava je lani znašala 6,8 milijarde evrov in se je v primerjavi z letom poprej povečala za 26 odstotkov. V porastu so turistični obiski in neposredne tuje investicije v obeh državah. Blagovna menjava se krepko nagiblje v prid slovenskega izvoza na Hrvaško. Slovenija sicer za Hrvaško predstavlja največji izvozni trg.

Han bo imel med Pahorjevim obiskom med drugim pogovore s hrvaškim gospodarskim ministrom Davorjem Filipovićem, prav tako kot pa se bo s predsednikom države jutri udeležil poslovnega foruma, ki ga organizira slovensko-hrvaški poslovni klub iz Zagreba.