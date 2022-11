V torek bo oblačno in povečini brez padavin. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki se bo popoldne krepila. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo oblačno. V zahodni Sloveniji bo povečini suho. Drugod bodo občasne padavine, tudi ponekod po nižinah bo rahlo snežilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

Vremenska slika: Nad severovzhodno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka, v pasu od Britanskega otočja pa do zahodnega Sredozemlja pa je ciklonsko območje. V spodnjih plasteh ozračja priteka s šibkim jugovzhodnim vetrom hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno in ponekod megleno. V Kvarnerju bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno oblačno, v alpskem delu Furlanije - Julijske krajine bo občasno naletaval sneg. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.