Pripadniki skupine Al Šabab so v nedeljo zvečer vdrli v hotel Villa Rose v bližini predsedniške palače. Na napad na hotel, ki je sicer priljubljen med politiki, so se hitro odzvale somalijske varnostne sile, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Spopadi so potekali tudi danes, v okolici hotela pa je bilo občasno slišati streljanje in eksplozije.

Misija Afriške unije za tranzicijo v Somaliji (Atmis), ki jo sestavlja 20.000 vojakov z vse celine, je v izjavi pozno v nedeljo pohvalila hiter odziv varnostnih sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do napada prihaja dva dni po obsežni operaciji somalijske vojske v središču države, v kateri je bilo po navedbah oboroženih sil ubitih najmanj sto borcev skupine Al Šabab, vključno z desetimi voditelji milice.

Skupina Al Šabab si že okoli 15 let prizadeva odstaviti krhko vlado v Mogadišu, ki uživa podporo mednarodne skupnosti. Sile Afriške unije so skupino leta 2011 pregnale iz prestolnice, a skrajna milica še naprej nadzira obsežna podeželska območja države in izvaja smrtonosne napade na civilne in vojaške tarče. Vlada v Mogadišu pa je pred več meseci začela ofenzivo proti skupini, s katero je že prevzela nadzor na več območjih.

Združeni narodi so v začetku tega meseca sporočili, da je bilo letos v nasilju v Somaliji ubitih najmanj 613 civilistov, 948 pa ranjenih, večinoma zaradi improviziranih eksplozivnih naprav, ki jih pripisujejo skupini Al Šabab. Gre za najvišje število žrtev od leta 2017 in več kot 30-odstotno povečanje v primerjavi z lani.