Nahrbtnik za sina, topli copati in trenirka, zaboj jabolk in krompirja, radiobudilka, prešita odeja. To je le nekaj želja, ki so zbrane na spletni strani društva Uresniči željo, ki že tretje leto zapored spodbuja solidarnost med ljudmi. Druščina angažiranih prostovoljcev je v sodelovanju s socialnovarstvenimi programi, ki jih sofinancira ministrstvo, v preteklosti obdarila skoraj 2000 posameznikov iz najbolj izključenih skupin prebivalstva po vsej Sloveniji. Tudi letos so zbrali in na spletu objavili seznam njihovih želja za letošnje leto. Čeprav je identiteta posameznih obdarovancev skrita, lahko njihovo stisko, neuslišano željo ali potrebo slišite prek zgodb o želji.

Kot so povedali pri društvu, so ravno zgodbe jedro dobrodelne akcije, ki poudarjajo sporočilo društva, to je dobrodelnost od ljudi do ljudi. »Pri tem se uresničevalce želja podpira, da kljub potrošnji nakup opravimo na okolju čim bolj prijazen način in darilce trajnostno zavijemo. Morda priložimo tudi voščilnico, ki ljudem v stiski sporoča, da je nekomu mar,« so povedali in dodali, da je težko verjeti, kako zelo mar je neznancu za stisko. »V prejšnjih akcijah se je to že večkrat pokazalo, ko smo v društvu naknadno prejemali nove želje. Ob prvem pozivu jih namreč niso oddali vsi, saj v možnost njihove uresničitve niso verjeli. Šele ko so darila prejeli njihovi znanci, so si tudi sami dovolili nekaj zaželeti.«

Ker si želeti pomeni upati in ljudje v res težkih življenjskih situacijah včasih izgubijo upanje, da je življenje lahko boljše, bolj prijazno. To lahko razberemo iz odzivov obdarovancev:»Moja družinica se je neizmerno razveselila nepričakovanih daril ob koncu tega težavnega leta, polnega skrbi, kako bo naprej. Zelo ste nas presenetili, sploh nisem mogla verjeti temu, kar slišim, ko sem bila obveščena, da lahko darila prevzamem.«

Pomoč ranljivim

»Vabljeni k osrečevanju ljudi in s tem risanju širokih nasmehov na obraze. Pobuda Uresniči željo namreč vsakomur omogoča, da z majhnim, a pomenljivim dejanjem spreminja svet na bolje. Posebno čudovita je že ustaljena praksa skrivnega Božička, ko v okviru dobrodelne akcije namesto izpolnjevanja želja vaših prijateljev ali sodelavcev v njihovem imenu uresničite željo nekoga v stiski,« so povedali v društvu. Predsednica društva Vesna Kuralt je dodala: »Podaj naprej. S pobudo dobrodelnosti od ljudi do ljudi želimo pokazati, da ima vsak moč, da nekoga osreči in tako z nami spreminja svet na bolje. Če bomo živeli v miselnosti, da se nič ne da, bo tako tudi zares ostalo. Ni treba, da delamo velike stvari, ki vzamejo ogromno časa. Začnimo z malim v domačem okolju. Tako ozaveščanje o trajnostni potrošnji kot pomoč ranljivim v lokalni skupnosti sta lahko zares zelo učinkovita.«

Dobrodelna akcija poleg širjenja navdušenja za praznike v bolj trajnostnem duhu krepi tudi čut za sočloveka med donatorji. Nekateri od njih so se v skladu z namenom akcije odločili, da med zaposlene pošljejo pobudo, da izpolnijo kakšno željo, in tako poskrbeli za predpraznično vzdušje, polno radodarnosti in sočutja. To daje družbeni odgovornosti podjetja novo dimenzijo, saj izkušnja sodelovanja v akciji obogati tako vsakega delavca kot pripadnika lokalne skupnosti, ki je obdarovan.

*** S pomočjo spletnega seznama želja na uresnicizeljo.si lahko vsakdo obdaruje ljudi v stiski, društvo Uresniči željo pa poskrbi, da so transparentno obdarovani tisti, ki so materialno ogroženi in izključeni iz družbe.