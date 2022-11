Čeprav je Kanada na drugem nastopu na svetovnem nogometnem prvenstvu po letu 1986 že obsojena na izpad, saj je klonila na prvih dveh tekmah proti Belgiji in Hrvaški, ima v svojih vrstah enega najbolj zanimivih selektorjev na mundialu. 47-letni Anglež John Herdman je eden redkih trenerjev v Katarju, ki ni imel profesionalne igralske kariere, ob tem pa do leta 2018 celo ni nikoli vodil moške selekcije, saj je deloval pretežno v ženskem nogometu. Ko je takrat prevzel kanadsko izbrano vrsto, je bila ta na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fifa na 72. mestu. Herdman je poskrbel za meteorni vzpon države, v kateri je šport številka ena še vedno hokej na ledu. Kanada je namreč osvojila prvo mesto v zaključnem delu kvalifikacij Srednje in Severne Amerike pred favoriziranima Mehiko in ZDA, trenutno pa je 41. reprezentanca sveta. Čeprav bo Katar hitro zapustila, bodo izkušnje, ki so si jih nabrali igralci, vredni zlata. Poskušali jih bodo unovčiti čez štiri leta, ko bo Kanada ob ZDA in Mehiki gostila svetovno prvenstvo.

Dobro delo v Novi Zelandiji ni ostalo neopaženo

Vzpon nogometa v Kanadi sicer ni stvar naključja, temveč dolgoletne strategije vlaganja v najbolj priljubljen šport na svetu. Začelo se je z vstopom Toronta v ligo MLS, kasneje sta mu sledila še Vancouver in Montreal. V vmesnem času je po Kanadi zraslo ogromno nogometnih akademij, zanimiv pa je podatek iz leta 2015, ki pravi, da se je z nogometom ukvarjalo 767.000 otrok med tremi in 17. letom starosti, s hokejem na ledu pa 531.000. Zadnji podatki kažejo, da je kar 44 odstotkov otrok do 18. leta starosti v Kanadi nogomet izpostavilo kot šport, ki ga imajo najraje, kar je zagotovo tudi posledica tega, da je tamkajšnja oblast po državi zgradila na stotine nogometnih igrišč.

Svoj kamenček v mozaiku pa je dodal tudi John Herdman. Ko je v rodni Angliji sprva deloval v nogometnih šolah, kasneje pa akademijah Hartlepoola in Sunderlanda ter ob tem predaval znanost v športu na univerzi Northumbria, je menil, da je njegova življenjska pot začrtana. A ena priložnost je bila dovolj, da se mu je vse skupaj obrnilo na glavo. »Če nisi nikoli igral na vrhunski ravni, potem v Angliji težko uspeš kot trener,« pravi John Herdman. Ko je prišla ponudba iz Nove Zelandije za delo v tamkajšnji nogometni zvezi in vodenje ženske izbrane vrste, ni okleval. »Delovati v okolju, kjer je ragbi daleč najbolj pomemben šport in so nogometni pogoji slabi, ni bilo lahko. A sem zdržal 10 let, v tem času pa neznansko užival. Ta izkušnja me je osebnostno neverjetno obogatila. Opravljal sem številne funkcije, ob tem pa bil še selektor ženske izbrane vrste, kar je precej nenavadno.«

Kanado postavil na svetovni nogometni zemljevid

Njegovo dobro delo ni ostalo neopaženo. Leta 2011 ga je medse zvabila kanadska zveza, kjer je prvič postal profesionalni trener. Z žensko reprezentanco Kanade je postal hit, saj je osvojil zlato odličje na panameriških igrah 2011 ter srebrni odličji na olimpijskih igrah 2012 in 2016. Ženska nogometna izbrana vrsta je postala v domovini izredno priljubljena, njihove tekme so bile namreč redno razprodane. Nato pa je prišla za Herdmana priložnost kariere. V tamkajšnji nogometni zvezi so namreč menili, da bi bil lahko podobno uspešen tudi pri vodenju moške izbrane vrste. »Težko mi je bilo zapustiti žensko ekipo, a žal je tako, da samo dober ženski nogomet ne more narediti nogometnega preskoka v državi. Ko sem prišel v moško reprezentanco, sem igralcem nemudoma dejal, da imajo priložnost spremeniti nogomet v svoji državi za vedno.«

Začetki so bili izredno težki. Herdman je hitro dojel, da so bili problemi v izbrani vrsti globoki. »V moštvu ni bilo nobenih odnosov. Fizična obračunavanja so bila redna. V slačilnici so bili igralci iz Kolumbije, Urugvaja, Škotske, Srbije, Jamajke... Raznolikost ljudi je močan adut Kanade, a v mojem primeru velika slabost. Ključ je bil, da sem izluščil vodje, jih posedel skupaj in jim pojasnil, da tako več ne gre. Ko so to razumeli in sporočilo prenesli na ostale, se je začel naš vzpon.« Mladi vodji moštva Alphonso Davies (22 let, Bayern) in Jonathan David (22 let, Lille) sta glavna zvezdnika, ki s soigralci zdaj upata na uspešno zgodbo leta 2026. »Vodstvo zveze mi je ob prihodu dejalo, da moram zgraditi moštvo za 2026. A sam sem vedel, da je pri tem ključen preboj v Katar. S tem smo se postavili na svetovni nogometni zemljevid, čez štiri leta pa bo čas za odmevno zgodbo na mundialu,« je samozavesten Herdman.

Japonska – Kostarika 0:1 (0:0) Skupina E, 2. krog. Strelec: 0:1 Fuller (81). Stadion Ahmad Bin Ali, gledalcev 41.479 sodnik: Oliver (Anglija), rumeni kartoni: Yamane, Itakura, Endo; Contreras, Borges, Calvo. Japonska: Gonda, Yamane (od 62. Mitoma), Itakura, Nagatomo (od 46. H. Ito), Yoshida, Endo, Doan (od 67. J. Ito), Morita, Kamada, Soma (od 82. Minamino), Ueda (od 46. Asano), selektor: Morijasu. Kostarika: Navas, Duarte, Calvo, Waston, Fuller, Borges (od 89. Salas), Oviedo, Campbell (od 90+5. Chacon), Torres (od 65. Aguilera), Tejeda, Contreras (od 65. Bennette), selektor: Suarez. Igralec tekme: Keysher Fuller (Kostarika). Streli v okvir gola: 3:1, streli mimo gola: 4:1, blokirani streli: 7:2, prosti streli: 11:22, koti: 5:0, nedovoljeni položaji: 0:2, obrambe vratarjev: 0:3, prekrški: 22:9, število vseh podaj: 575:444, število natančnih podaj: 510:371, število vseh napadov: 142:107, število nevarnih napadov: 39:49, posest žoge (v odstotkih): 57:43.

Španija – Nemčija 1:1 (0:0) Skupina E, 2. krog. Strelca: 1:0 Morata (62), 1:1 Füllkrug (83). Stadion Al Bayt, gledalcev 68.895, sodnik: Makkelie (Nizozemska), rumeni kartoni: Busquets; Kehrer, Goretzka, Kimmich. Španija: Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Alba (od 82. Balde), Gavi (od 66. Williams), Busquets, Pedri, Torres (od 54. Morata), Asensio (od 66. Koke), Olmo, selektor: Enrique. Nemčija: Neuer, Raum (od 87. Schlotterbeck), Rüdiger, Süle, Kehrer (od 70. Klostermann), Goretzka, Kimmich, Musiala, Gündogan (od 70. Sane), Gnabry (od 85. Hofmann), Müller (od 70. Füllkrug), selektor: Flick. Igralec tekme: Jordi Alba (Španija). Streli v okvir gola: 3:4, streli mimo gola: 2:3, blokirani streli: 2:4, prosti streli: 16:15, koti: 6:5, nedovoljeni položaji: 2:5, obrambe vratarjev: 3:2, prekrški: 13:11, število vseh podaj: 638:355, število natančnih podaj: 559:290, število vseh napadov: 99:88, število nevarnih napadov: 38:38, posest žoge (v odstotkih): 64:36.

Belgija – Maroko 0:2 (0:0) Skupina F, 2. krog. Strelca: 0:1 Sabiri (73), 0:2 Aboukhlal (92). Stadion Al Tumama, gledalcev 43.738 sodnik: Ramos Palazuelos (Mehika), rumena kartona: Onana; Sabiri. Belgija: Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Meunier (od 81. Lukaku), Witsel, E. Hazard (od 60. Mertens), T. Hazard (od 75. Trossard), Onana (od 60. Tielemans), Castagne, De Bruyne, Batshuayi (od 75. De Ketelaere), selektor: Martinez. Maroko: El Kajoui, Hakimi (od 68. Attiat-Allah), Mazraoui, Aguerd, Saiss, Amrabat, Ounahi (od 78. El Yamiq), Amallah (od 68. Sabiri), Ziyech, Boufal (od 73. Aboukhlal), En Nesyri (od 73. Hamdallah), selektor: Regragui. Igralec tekme: Achraf Hakimi (Maroko). Streli v okvir gola: 4:4, streli mimo gola: 4:7, blokirani streli: 2:0, prosti streli: 17:13, koti: 9:1, nedovoljeni položaji: 3:3, obrambe vratarjev: 2:4, prekrški: 10:14, število vseh podaj: 685:336, število natančnih podaj: 617:290, število vseh napadov: 128:88, število nevarnih napadov: 46:24, posest žoge (v odstotkih): 67:33.

Hrvaška – Kanada 4:1 (2:1) Skupina F, 2. krog. Strelci: 0:1 Davies (2), 1:1 Kramarić (36), 2:1 Livaja (44), 3:1 Kramarič (70), 4:1 Majer (94). Stadion Kalifa International, gledalcev 44.374 sodnik: Matonte Cabrera (Urugvaj), rumeni kartoni: Lovren, Modrić; Buchanan, Miller. Hrvaška: Livaković, Sosa, Lovren, Gvardiol, Juranović, Kovačić (od 86. Majer), Modrić (od 86. Pašalić), Brozović, Perišić (od 86. Oršić), Kramarić (od 72. Vlašić), Livaja (od 60. Petković), selektor: Dalić Kanada: Borjan, Johnston, Miller, Vitoria, Eustaquio (od 46. Kone), Hutchinson (od 72. Adekugbe), Davies, Laryea (od 62. Hoilett), Buchanan, Larin (od 46. Osorio), David (od 72. Cavallini), selektor: Herdman. Igralec tekme: Mateo Kovačić (Hrvaška). Streli v okvir gola: 10:2, streli mimo gola: 3:3, blokirani streli: 0:3, prosti streli: 8:14, koti: 5:2, nedovoljeni položaji: 1:3, obrambe vratarjev: 1:6, prekrški: 13:5, število vseh podaj: 461:514, število natančnih podaj: 390:440, število vseh napadov: 100:107, število nevarnih napadov: 60:38, posest žoge (v odstotkih): 48:52.

Poljska – Savdska Arabija 2:0 (1:0) Skupina C, 2. krog. Strelca: 1:0 Zielinski (39), 2:0 Lewandowski (82).Stadion Education City, gledalcev 44.259, sodnik: Sampaio (Brazilija), rumeni kartoni: Kiwior, Cash, Milik; Al Malki, Al Amri. Poljska: Szczesny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski, Frankowski, Krychowiak, Zielinski (od 63. J. Kaminski), Bielik, Milik (od 71. Piatek), Lewandowski, selektor: Michniewicz. Savdska Arabija: Al Ovajs, Al Amri, Al Bulajhi, Al Burajk (od 65. Al Ganam), Abdulhamid, Al Malki (od 85. N. Al Davsari), Al Nadži (od 46. Al Abid, od 95. Bahbri), Kano, Al Brikan, S. Al Davsari, Al Šehri (od 85. Al Abud), selektor: Renard. Igralec tekme: Wojciech Szczesny (Poljska). Streli v okvir gola: 3:5, streli mimo gola: 3:9, blokirani streli: 2:2, prosti streli: 15:17, koti: 4:5, nedovoljeni položaji: 0:0, obrambe vratarjev: 5:1, prekrški: 18:15, število vseh podaj: 303:560, število natančnih podaj: 236:494, število vseh napadov: 82:113, število nevarnih napadov: 32:61, posest žoge (v odstotkih): 36:64.

Argentina – Mehika 2:0 (0:0) Skupina C, 2. krog. Strelca: 1:0 Messi (64), 2:0 Fernandez (87).Stadion Lusial Iconic, gledalcev 88.966, sodnik: Orsato (Italija), rumeni kartoni: Montiel; Araujo, Gutierrez, Herrera, Alvarado. Argentina: D. Martinez, Montiel (od 63. Molina), Acuna, Otamendi, L. Martinez, de Paul, di Maria (od 69. Romero), Guido (od 57. Fernandez), Mac Allister (od 69. Palacios), Messi, Martinez (od 63. Alvarez), selektor: Scaloni. Mehika: Ochoa, Araujo, Montes, Moreno, Gallardo, Alvarez (od 67. Jimenez), Herrera, Guardado (od 42. Gutierrez), Chavez, Vega (od 67. Antuna), Lozano (od 73. Alvarado), selektor: Martino. Igralec tekme: Lionel Messi (Argentina). Streli v okvir gola: 2:1, streli mimo gola: 3:2, blokirani streli: 0:1, prosti streli: 23:17, koti: 4:2, nedovoljeni položaji: 2:4, obrambe vratarjev: 1:0, prekrški: 15:19, število vseh podaj: 533:356, število natančnih podaj: 464:287, število vseh napadov: 114:93, število nevarnih napadov: 42:25, posest žoge (v odstotkih): 58:42.

Tunizija – Avstralija 0:1 (0:1) Skupina D, 2. krog. Strelec: 0:1 Duke (23). Stadion Al Janoub, gledalcev 41.823, sodnik: Siebert (Nemčija), rumeni kartoni: Laidouni, Abdi, Sassi. Tunizija: Dahmen, Meriah, Bronn (od 73. Kechrida), Talbi, Dräger (od 46. Sassi), Skhiri, Laidouni (od 67. Khazri), Abdy, Sliti, Msakni, Jebali (od 73. Khenissi), selektor: Kadri Avstralija: Ryan, Karačić (od 75. Degenek), Souttar, Rowles, Behich, Mooy, Irvine, Leckie (od 85. Baccus), McGree (od 64. Maclaren), Goodwin (od 85. Mabil), Duke (od 64. Hrustić), selektor: Arnold. Igralec tekme: Mitchell Duke (Avstralija). Streli v okvir gola: 4:2, streli mimo gola: 5:3, blokirani streli: 4:3, prosti streli: 15:19, koti: 5:2, nedovoljeni položaji: 3:1, obrambe vratarjev: 1:4, prekrški: 16:15, število vseh podaj: 501:334, število natančnih podaj: 396:239, število vseh napadov: 137:109, število nevarnih napadov: 40:38, posest žoge (v odstotkih): 58:42.