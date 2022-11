V drugi krog županskih volitev v Piranu sta se uvrstila Gašpar Gašpar Mišič in Andrej Korenika. Oba obljubljata veliko: stanovanja za mlade družine, razvoj piranskega podeželja, medgeneracijsko povezanost, kolesarske steze in ureditev parkirnih težav, razvoj Portoroža in Pirana kot turistične destinacije nasploh in sprejetje občinskega prostorskega načrta, ki bi omejil nepremičninske apetite v eni najbolj turističnih občin pri nas. Kdo od njiju pa lahko to res zagotovi?

Projekti za vse

Andrej Korenika in Gašpar Gašpar Mišič sicer nista novinca v lokalni politiki, oba sta namreč v preteklosti že bila občinska svetnika in kandidata za piranskega župana, Gašpar Mišič tudi piranski podžupan. Korenika je v lokalno politiko pred leti vstopil na krilih tedanje SMC, vendar je s svojo ekipo kmalu izstopil iz lokalnega odbora. Na listi nekdanje LMŠ se je nato preizkusil še na državnozborskih volitvah, kjer mu ni uspelo prestopiti praga parlamenta, zdaj pa se je odločil, da ponovno kandidira za piranskega župana na svoji listi LAK. »Resnično si želimo narediti kaj dobrega za naš kraj in verjamem, da nam to lahko tudi uspe. Prav sramotno je, da nekatere stvari v naši občini še vedno niso urejene, in to se mora spremeniti,« pravi Korenika. Imena za vodenje vseh perečih resorjev v občini že ima, a jih pred dokončno zmago še ne želi razkrivati, tudi zato, ker bo to predmet koalicijskih usklajevanj. V drugem krogu županskih volitev naj bi njegovo kandidaturo podprlo tudi Gibanje Svoboda, ki je sicer z župansko kandidatko v Piranu doseglo boren rezultat, so pa zmagali v občinskem svetu. Dobili so kar pet mandatov, medtem ko sta listi Korenike in Gašparja Mišiča dobili vsaka po štiri. »Sem človek, ki povezuje, in verjamem, da ne bom imel težav ljudi prepričati v projekte, ki bodo dobri za vse nas,« Korenika odgovarja na vprašanje, s kom namerava sestaviti koalicijo v ponovno precej razdrobljenem občinskem svetu.

Proti interesom posameznikov

»Če je pogoj za podporo Gibanja Svoboda ta, da bi se moral kot direktor Okolja povsem strinjati s priznavanjem vlaganj posameznega najemnika na portoroški plaži, v škodo Okolja, potem take podpore ne rabim in je tudi nočem,« razloži Gašpar Mišič. V sredo naj bi namreč nadzorni svet Okolja obravnaval tudi točko, pri kateri naj bi se opredeljevali glede tega, ali naj bi točno določenemu najemniku iz Ljubljane, ki sodi v sam vrh Gibanja Svoboda, priznali investicije v lokale na plaži in mu v nadaljevanju znižali najemnino. Gre za približno slab milijon evrov. »Že to, da je ta točka sploh uvrščena na dnevni red, je nenavadno, a kot sem seznanjen, se je najemnik ob posredovanju podžupanje le nekaj dni pred prvim krogom oglasil na občini, nato pa je iz občine prišlo navodilo, naj se točka o priznanju vlaganj tega najemnika obravnava na nadzornem svetu nekaj dni pred drugim krogom volitev. Ko sem izrazil pomisleke, so takoj prišle informacije, da me Gibanje Svoboda najverjetneje ne bo podprlo,« dodaja Gašpar Mišič. Pojasni še, da so na Okolju tri leta in pol trdno garali za finančno sanacijo obubožanega javnega podjetja, kjer ni bilo niti za plače. »Zdaj pa naj bi se podredili interesom posameznikov, ki izkoriščajo trenutno politično moč za svoje osebne koristi, v škodo istega podjetja? Hvala, ne,« pravi Gašpar Mišič.

Na očitke, da je preveč povezan s posameznimi nepremičninskimi in drugimi lobiji, pa odgovarja, da njegova dejanja govorijo sama zase. »Nikoli nisem naredil ničesar nezakonitega. Sem pa povsod, kjer sem bil, stvari premaknil na bolje, kar mi priznavajo tudi moji najbolj goreči nasprotniki.« Tudi on pravi, da je človek, ki povezuje, in da si bo v občinskem svetu zagotovil trdno koalicijo. »Sem za programska usklajevanja za dobro skupnosti, tudi z Gibanjem Svoboda. Ampak ne z oportunisti, ki izkoriščajo stranko za svoje osebne koristi,« je še povedal Gašpar Mišič.