Intervju Juraj Lerotić: Iz neke širine, ne iz okopa bojišča

V svoj celovečerni prvenec Varen kraj je hrvaški scenarist in režiser Juraj Lerotić tenkočutno preslikal svojo tragično osebno zgodbo, v njem pa sebe tudi odigral. Ob travmatični izkušnji bratove duševne bolezni in samomora se razpirajo neizmerna bolečina, nemoč, ljubezen, izgubljenost in krhkost. Stroka in gledalci priznavajo odličnost režiji, igri in fotografiji že od samega začetka. Film, ki je hrvaški kandidat za oskarja za tujejezični film, je prejel že več mednarodnih nagrad, nazadnje vodomca na ljubljanskem festivalu Liffe.