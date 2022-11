Po tem ko so skakalci v Visli tekmovali na ledeni smučini in pristajali na plastičnem doskočišču, so tokrat v Ruki prvič v sezoni tekmovali na povsem pravi zimski tekmi. Ena največjih velikih naprav v svetovnem pokalu je ponovno veliko veselja prinesla v slovenski tabor, predvsem Anžetu Lanišku, ki je zabeležil svojo drugo zmago v svetovnem pokalu in je bil še četrti. Mladega Domžalčana iz tira ni vrgel niti nenavaden urnik tekmovanja, ki je bil letos prilagojen svetovnemu prvenstvu v nogometu v Katarju.

​Lanišek kljub jutranji uri do druge zmage v karieri

»Jutranja ura me je malce skrbela, saj ne veljam za jutranjega človeka. Vseeno smo v pripravljalnem obdobju trenirali tudi ob pol osmih zjutraj in očitno je Robi Hrgota vedel, kaj počnemo,« je za Ruko nenavaden jutranji termin tekme komentiral sobotni zmagovalec. Lanišek je pot do zmage tlakoval z izjemnim prvim skokom, ko je s 149,5 metra postavil uradni rekord skakalnice, ob tem pa mu je uspel še perfekten doskok. »Oba skoka sta bila kar vrhunska, morda drugi nekoliko slabši. A kaj naj rečem drugega, kot da sem zelo zadovoljen,« je po drugi zmagi kariere še povedal Žaba. Svojo prvo je 26-letnik pred skoraj natanko letom dni slavil prav v Ruki. »Lažje je skakati, ko ti gre na treningu dobro in na prizorišču, kjer si že zmagal. A ko si v formi, se povsod počutiš dobro,« je o tem, da mu skakalnica Rukatunturi zelo leži, še povedal Lanišek. Razlike v zmagi je videl predvsem v vremenu. »Letos je precej bolj toplo kot lani. To je za Fince skoraj poletje,« je o pogojih, čeprav je bilo zunaj tudi minus pet stopinj Celzija, dejal tretji skakalec dosedanjega dela sezona.

Lanišek je odlično formo potrdil tudi v nedeljo, ko je tretje stopničke v sezoni zgrešil zgolj za tri desetinke točke. »Malo mi je žal za tako majhno razliko, a tudi Nakamura si je zaslužil stopničke. Za mene je to še vedno lep vikend,« je črto po uspešnem vikendu potegnil Lanišek, ki je športno priznal premoč Naokiju Nakamuri, ki se je s tretjim mestom prvič v karieri uvrstil na oder za zmagovalce. Še bolj uspešen vikend od Laniška ima za seboj Stefan Kraft, ki je sobotnemu drugemu mestu dodal še nedeljsko zmago. To si je razdelil z Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom, ki je v nedeljski kvalifikacijah za en meter tudi na novo postavil rekord skakalnice. Dvakratni zmagovalec tekem v Visli Dawid Kubacki je bil tokrat četrti in šesti ter je s tem zadržal rumeno majico vodilnega.

​Hrgota: Moramo narediti še ne preskok naprej

Če je za najboljšim slovenskim skakalcem zadnjih let zelo uspešen konec tedna, je selektor reprezentance Robert Hrgota malce manj zadovoljen s preostankom reprezentance. S 13. in 15. mestom je bil najbolj uspešen kapetan Peter Prevc, ki pa je v svojih skokih delal napake. Da si je želel več, je jasno pokazal tudi s svojimi gestami. »V takšnih razmerah si skakalec ne sme privoščiti večjih napak. Meni se taka je v prvi seriji in sem pristal prezgodaj. V drugi seriji mi je uspel najboljši skok vikenda,« je po nedeljskem petnajstem mestu povedal najstarejši mož reprezentance. Po odličnih skokih na treningih je Hrgota več pričakoval predvsem od Timija Zajca, ki je nekoliko pogorel v želji in je bil tokrat na Finskem dvakrat 22. Solidno oceno sta si zaslužila tudi Lovro Kos in Domen Prevc, ki sta oba dneva končala z dvema skokoma v konkurenci, le Žigi Jelarju se v nedeljo ni uspelo prebiti v finale, a so bile zato krive tudi razmere.

»Anže je oba dneva skakal odlično. Malce je zmanjkalo sreče za dvoje stopničke. Tudi četrto mesto je odličen rezultat, je pa malo grenkega priokusa, ker veš, da je veliko lepše stati na stopničkah. Da bi bili z vikendom popolnoma zadovoljen, pa ne morem biti. Fantje skačejo dobro, a morajo še ujeti tekmovalni ritem. Torej na tekmah še ne prikažemo najboljših skokov. A mislim, da če imaš visok nivo, se tudi na tekmi prej ali slej poklopi. Skoki so dobri, a da ujamemo tiste najboljše, moramo narediti še en preskok naprej,« je za konec drugega tedna svetovnega pokala povedal velenjski strokovnjak. Skakalce sedaj pred naslednjo postajo v Neustadtu ponovno čaka 14-dnevni premor.

Ruka v številkah Svetovni pokal v smučarskih skokih, sobota: 1. Lanišek (Slo) 312,8 točk (149,5m, 141,5m), 2. Kraft (Avs) 311,5 (141,5, 144), 3. Žyla 300,7 (143, 142), 4. Kubacki (oba Pol) 296,5 (139,5, 139,5), 5. Fettner (Avs) 294,5 (142,5, 138,5), 6. Geiger (Nem) 288,7 (139,5, 139,5), 7. Lindvik 286,8 (138,5, 137), 7. Tande (oba Nor) 286,8 (139,5, 135,5), 9. Hyböck (Avs) 286,7 (139, 140), 10 Forfang (Nor) 285,4 (137,5, 41), 13. P. Prevc 278 (138,5, 138), 15. Kos 273 (139,5, 133,5), 22. Zajc 263,5 (135, 131,5), 23. D. Prevc 263 (134,5, 133), 24. Jelar (vsi Slo) 252,7 (131,5, 131). Nedelja: 1. Kraft 304,5 (140, 147) in Granerud 304,5 (139, 145), 3. Nakamura (Jap) 294,9 (144, 139,5), 4. Lanišek 294,6(145, 139), 5. Žyla 284,1 (138, 139), 6. Kubacki 278,7 (145, 130), 7. Wellinger (Nem) 277,8, (133,5, 143), 8. Tschofenig (Avs) 276,2 (138,5, 134), 8. Paschke 276,2 (132,5, 139,5), 10. Eisenbichler (oba Nem) 275 (137,5, 136), 15. P. Prevc 267,8 (125,5, 142,5), 22. Zajc 244,5 (130,5, 129), 24. Kos 240,5 (132,5, 127), 29. D. Prevc 203,1 (128, 111), 41. Jelar (vsi Slo) 99,2 (119,5). Skupno: 1. Kubacki 290 točk, 2. Kraft 285, 3. Lanišek 236, 4. Granerud 231, 5. Žyla 182, 6. Fettner 148, 7. Lindvik 116, 8. Tschofenig 101,9. Tande 86, 10. Nakamura 85, 16. P. Prevc 65, 22. Zajc 55, 27. Kos 26, 28. D. Prevc 23, 38. Jelar 7.