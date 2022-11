Čeprav so iz košarkarske Cedevite Olimpije sporočili, da povratek Karla Matkovića, Zorana Dragića in Lovra Gnjidića načrtujejo za tekmo s Cibono v 9. krogu lige ABA, je trener Jurica Golemac dobre novice dobil že prej. Matković je bil namreč na voljo že za sobotno tekmo z Zadrom, nemudoma pa pokazal, kako pomemben člen ljubljanske zasedbe je. Z 12 točkami je bil tretji strelec zmajev, ki so brez težav odpravili v letošnji sezoni sila neugoden Zadar. Hrvaško moštvo ima med drugimi na računu tudi skalp Crvene zvezde iz Beograda.

Ljubljančani so v meglenem sobotnem večeru v Tivoliju, kamor je prišlo tudi okoli 50 glasnih navijačev Zadra, od začetka gospodarili na igrišču. Voz je potegnil Yogi Ferrell, ki je v prvem polčasu dosegel 18 od skupno 22 točk, s soigralci pa niti v enem trenutku ni zaostajal. »Vsaka zmaga v sezoni je pomembna, a ta je bila glede na trenutek in naš položaj morda še nekoliko bolj. Igrali smo z dobro energijo in intenziteto. Takoj, ko imamo malo širšo rotacijo, se to pozna, saj imajo ostali več sape in tako v ključnih trenutkih sprejemajo boljše odločitve. Zadar je premagal Crveno zvezdo in imel tudi uspeh proti Budućnosti že v žepu, pa nesrečno klonil, zato smo jih vzeli zelo resno. Ko potegnem črto, moram biti zadovoljen. Upam, da bomo pred gostovanjem pri Lietkabelisu opravili še kakšen kakovosten trening,« je povedal trener Olimpije Jurica Golemac, ki je pripravil odličen načrt za zaustavitev prvega strelca lige Luke Božića. Do tekme z Olimpijo je povprečno dosegal 30,3 točke na tekmo, Ljubljančani pa so ga zaustavili pri vsega desetih.

Poleg Ferrella sta bila v središču dogajanja že omenjeni Matković in Matic Rebec. Matković je hitro dokazal, kaj lahko da Olimpiji, z njim pa ima Golemac pod obročema povsem drugačen tip centra od Alena Omića, kar je sila neugodno za nasprotnike. »Igra hitro in energično. Je povsem drugačen tip igralca od Omića, kar smo tudi iskali. Nismo točno vedeli, kaj lahko od njega proti Zadru pričakujemo, saj je opravil le en resen trening. A najbolj pomembno je, da je poškodba za njim in da v igri nima več zavor,« je o hrvaškem centru povedal Golemac in pohvalil tudi Rebca, ki se počuti vse bolj udobno v Olimpijinem sistemu. »Poznam ga že dolgo, zdaj je tudi že precej bolj izkušen. S klopi vedno vnese potrebno energijo. Zadovoljen sem z njim.« Kljub vse boljšim igram 27-letnega Postojnčana, pa se zdi, da po povratku Lovra Gnjidića po poškodbi zanj ne bo več mesta v moštvu.

Liga ABA, druge tekme 8. kroga: Borac – Mornar 90:87 (Hale 29; Russell 30, Vujačić 4), Budućnost – Cibona 97:76 (Lazić 27; Ljubičić 16), FMP – Igokea 89:77 (Frazier 15; Tanasković 18), MZT Skopje – Mega v nedeljo, v ponedeljek ob 18. uri: Split – Studentski centar, ob 21. uri: Crvena zvezda – Partizan. Vrstni red: FMP 7-1, Partizan 7-0, Budućnost 5-3, Olimpija 5-2, Igokea in Zadar po 4-4, C. zvezda 5-1, Mornar in Cibona po 3-5, S. centar 3-4, Mega 2-5, Borac 1-7, Split 2-5, MZT 1-6.