Družba BTC bo južno od trgovine Ikea na delu zemljišča, ki ga je letos kupila od Zavarovalnice Triglav, uredila nov park. Ta se bo raztezal na površini približno 10.000 kvadratnih metrov, začetek njegove ureditve pa načrtujejo za prvo polovico leta 2023. Čeprav so park predstavili skoraj kot svojo idejo, ima ta v resnici že dolgo brado, saj ga je na tem mestu predvidel že natečaj za partnerstvo Šmartinka iz leta 2008, park pa je v svoje prostorske načrte vključila tudi občina.

Zemljišče, ki so ga od Zavarovalnice Triglav kupili v BTC, ima tudi okoli 21.000 kvadratnih metrov velik zazidljiv del, kjer bodo lahko zrasla stanovanja in poslovni prostori. Kot je povedal glavni izvršni direktor družbe BTC Damjan Kralj, bodo gradili v sodelovanju s strateškimi partnerji – družbo Bemit v večinski lasti zakoncev Marjana in Marije Bevk. Na tem območju bi lahko po prvih ocenah zraslo od 150 do 180 stanovanj, ki so predvidena tudi na pretežnem delu zemljišč ob centralnem parku, katerega vrhnji del je ravno del zemljišča v lasti BTC. Park podolgovate trikotne oblike je predviden ob Švedski in Kavčičevi ulici na območju industrijskih površin, skoraj do stanovanjskih objektov ob Bavdkovi ulici, okoli njega pa so po navdihu newyorškega parka umeščene višje stavbe.

V BTC nameravajo na svojem delu parka posaditi odrasla drevesa, pod parkom zato tudi ne načrtujejo garažne hiše. Trenutno so v fazi pridobivanja soglasij za začetek del. Vrednost investicije v ureditev parka ocenjujejo na štiri milijone evrov, k natečaju za pripravo celovite idejne zasnove parka, ki bo objavljen najkasneje na začetku prihodnjega leta, bodo povabili uveljavljene arhitekturne in krajinske biroje. Prihodnje leto se obeta tudi prenova Koloseja, ki ga je pred kratkim kupil Ivo Boscarol. Kaj konkretno bo stalo na zemljišču Žita, čigar lastnik je pred kratkim prav tako postal Boscarol, še ni znano, ne izključujejo pa možnosti izgradnje nove stanovanjske soseske.