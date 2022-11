Zaradi ostrih covidnih omejitvenih ukrepov – število okuženih na Kitajskem je doseglo 40.000 – se po kitajskih mestih širijo protesti prebivalcev. Frustracije državljanov zaradi ostrih sanitarnih ukrepov, ki trajajo že tri leta, so se tako še močneje prelile na ulice. Da so protesti izbruhnili v prestolnici Peking in Šanghaju, je bilo predvsem posledica nedavnega požara v stanovanjem bloku v mestu Urumqi v provinci Xinjiangu. Minuli teden je v požaru v bloku umrlo deset oseb, reševanje pa je bilo oteženo zaradi covidnih ukrepov, kar sicer oblasti zanikajo.

V Šanghaju se je več tisoč demonstrantov zbralo na cesti Urumqi, kjer so polagali cvetje za umrle in hkrati zahtevali končanje ostrih proticovidnih sanitarnih ukrepov oblasti ter končanje omejitev gibanja po vsej državi. Nekateri protestniki so zahtevali odstop Xi Jinpinga in Komunistične partije. Policija je protestnike trpala v marice. Tudi v Pekingu so nastajali protesti, med drugim na elitni univerzi Tsinghua.