Na kar 8658 let zapora so v Carigradu obsodili zloglasnega televizijskega pridigarja in vodjo spolnega kulta Adnana Oktarja. Spoznali so ga za krivega niza zločinov, od spolnih napadov in zlorab mladoletnikov do goljufij in poskusa vohunjenja. Šestinšestdesetletni musliman je bil znan po tem, da je prek lastnega televizijskega kanala promoviral kreacionizem in konservativne vrednote, medtem ko je bil obkrožen z mičnimi dekleti, oblečenimi zgolj v bikinije ali podobno skromna oblačila, ki jih je imenoval mačkice. Zanimivo je, da je bil januarja obsojen na 1075 let zaporne kazni, vendar se je na sodbo pritožil. Višje sodišče je zanj in še 214 soobtoženih odredilo novo sojenje. Pridigar je vseskozi trdil, da je nedolžen in da so izjave, da je vodil spolni kult, zgolj urbana legenda. Kljub temu je zdaj sodbo sprejel mirno, z besedami, da je to božja volja. »Islam bo prevladal na svetu. Turčija bo prelepa država,« je izjavil. Na 8658 let zapora je bilo obsojenih še deset soobtoženih, še številni drugi pa na krajše kazni.

Oktar se je znašel v težavah zaradi obtožb, da je povezan s pridigarjem Fethullahom Gülenom, ki ga imajo turške oblasti za odgovornega za neuspeli poskus državnega udara leta 2016. Po oceni tožilstva naj bi Oktar in njegovi sodelavci zbirali informacije o politiki Ankare do Sirije in turško-ruski jedrski elektrarni. Prijeli so ga leta 2018, takrat so tudi uničili njegovo vilo v Bosporju, kaže, da je šlo za kopijo vile pokojnega lastnika Playboya Hugha Hefnerja. Med aretacijo je novinarjem dejal, da so obtožbe čista laž in da gre za »igro britanske globoke države«, o čemer je sicer v preteklosti že večkrat govoril. Zatrjeval je, da naj bi ta del sveta radi naselili s kristjani in da jih on kot vpliven musliman pri tem ovira.

Oktar je napisal že več kot 300 knjig, ki so bile prevedene v 73 jezikov. Kot Harun Yahna, pod tem psevdonimom je bil tudi najbolj znan, je izdal tudi v javnosti sicer zasmehovano knjigo Atlas stvarjenja. V njej je trdil, da je Darwinova teorija evolucije temelj globalnega terorizma. Zaradi tega stališča je bil razvpit tako doma kot v tujini. Že pred letom 2018 so ga večkrat aretirali, bival je tudi v psihiatrični bolnišnici.

Operacija nosu brez anestezije

Za zaprtimi vrati sodne dvorane ga je zdaj več prič obtožilo posilstva in ponavljajočih se spolnih napadov. Neka ženska je povedala, da jo je po posilstvu silil, da jemlje kontracepcijske tablete. V njegovi vili so našli skoraj 70.000 kontracepcijskih tabletk. Govoril je, da pomagajo pri zdravljenju kožnih bolezni in menstrualnih tegobah.

Seda Isildar, ki se je kultu pridružila pri zgolj petnajstih letih, bilo je v 80. letih prejšnjega stoletja, je javno razkrila, da jo je prisilil v poroko z njim. Ona je bila najstnica, on sredi tridesetih. Zlorabljati jo je sicer začel že pri šestnajstih. Po osmih letih je pobegnila v Kanado, kjer še vedno živi. Ceylan Ozgul je v njegovo skupino prišla leta 2006, ko je bila stara 24 let. Življenje tam je opisala kot zapor. Sledilci so bili v poslopju, kjer so živeli, pod stalnim videonadzorom. Bila je ena najuglednejših članic skupine, dokler je ni zapustila in o zlorabah v njej javno spregovorila. Grozljivo izkušnjo je za The Sunday Times razkrila ženska, ki jo je Oktar začel spolno zlorabljati pri šestnajstih letih. Ko je bila stara 20 let, jo je prisilil v operacijo nosu. Brez splošne anestezije. »Še vedno slišim zvok kladiva. Štela sem, kolikokrat so z njim in dletom udarili po nosu,« se je spominjala travmatične izkušnje, ki jo je za vedno zaznamovala.

Oktar, čeprav pridigar islama, je zavračal nekatera njegova osnovna načela. Tako je na primer trdil, da zaradi drznih oblačil ženska ni nič manj muslimanka. Tako so med pridiganjem okoli njega skakljala na pol oblečena svetlolasa dekleta. Naloga, da v skupino privabijo nova dekleta, je bila domena za to posebej zadolženih sodelavcev. Nanje so prežali v nakupovalnih središčih in kavarnah ter jim lagali, da delajo za manekensko agencijo in podobno. Eden od njih je za medije izjavil, da jih je privabil najmanj 200. Pozneje je kult zapustil in v zameno za imuniteto pred kazenskim pregonom začel sodelovati s policijo.