#Foto Spopad navijačev in policije v središču Bruslja

Po tekmi svetovnega prvenstva med Marokom in Belgijo, ki so jo presenetljivo dobili Maročani, je v središču Bruslja prišlo do navijaških neredov, ki so povzročili opustošenje. Navijači so razbijali izložbe, metali zažigalne naprave in zažigali avtomobile, poroča AFP, ki pa ne navaja nacionalnosti navijačev.