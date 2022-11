Prva fotografija v spletni trgovini španske modne znamke Balenciaga prikazuje rdečelasega otroka, ki stoji na postelji z rožnato plišasto posteljnino, v roki pa za usnjen trak drži belo plišasto torbo v obliki plišastega medvedka. Poleg tega, da ima medvedek okrog rok in nog koničaste usnjene zapestnice, je mehka igrača oblečena v mrežasti kratek top ter ima verižico in ključavnico okoli vratu. Razdelek spletnega mesta o trgovini z darili prikazuje še drugo fotografijo otroka, ki stoji na kavču in drži v roki vijolično krzneno torbo v obliki igrače. Poleg usnjenih sadomazohističnih oblačil nosi plišasta igrača tudi nekaj, kar je videti kot črne čipkaste tangice.

Šokirajo, da pritegnejo

Čeprav izdelki še niso na voljo za nakup na njihovem spletnem mestu, so bile slike ustvarjene za promocijo predmetov v njihovi ponudbi daril – vključno s skodelicami za večkratno uporabo v vrednosti 90 funtov in pasjo ovratnico v vrednosti 705 funtov. Ni presenetljivo, da so podobe iz kampanje povzročile razburjenje med starši na družbenih omrežjih – ti so jih označili za grozljive in neprimerne. Ali kot je na svojem twitter profilu razmišljala ena od uporabnic, ko je zapisala: »Zastrašujoče, koliko odraslih je moralo biti vpletenih v to. Starši, ki so odobrili sodelovanje otrok v tej reklami, fotografi, kreativni direktorji, tekstopisci, osebje oblikovalskih agencij, producenti, menedžerji, oglaševalci ... in nihče od njih ni pomislil 'počakaj malo'?« Drugi je besnel: »Jezus, to je grozljivo in narobe.«

Tudi na portalu mumsnet se je odprla vroča debata zaradi zelo neprimernih fotografij. Uporabnica je napisala: »Prekleto tipično za Balenciago. Šokirajo, da zaradi predragih smeti pritegnejo pozornost. To je kot družbeni eksperiment o tem, kako smešni so izdelki, vendar ljudje kljub temu kupujejo smeti.« Druga je še doda: »To pa je odvratno in meji na izprijenost. Kaj je obsedlo starše tega otroka, da so mislili, da je to nekaj normalnega. Ne morem dojeti.« »To je zelo neprijetna slika,« je dodala drugi. Na te odzive pri Balanciagi še niso odgovorili.