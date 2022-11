Priljubljena supermanekenka iz šestdesetih let Twiggy zasluženo dobiva svoj dokumentarni film. Za njim stoji režiserka Sadie Forst, tudi avtorica zgodbe o modni oblikovalki Mary Quant. Film pod naslovom Twiggy je trenutno v produkciji, in čeprav je o vsebini vsaj za zdaj znano bore malo, bo film pripovedoval o življenju in karieri legendarne manekenke. Tako bomo v filmu, s katerim se že ukvarja Terry Newman, avtor knjige Legendary Authors and the Clothes They Wore, videli še nekatere znane osebe, ki bodo govorile o njej. To so Erin O'Connor, Paul McCartney, Lulu, Poppy Delevingne, Brooke Shields, Pattie Boyd in Zandra Rhodes.

Modni slog, ki si ga je krojila sama

Twiggy, s polnim imenom Lesley Lawson, je danes stara 73 let in ima še vedno močan vpliv v svetu mode. Zahvaljujoč svojemu vitkemu telesu, velikim očem in androgini pričeski je pustila neizbrisen pečat v zgodovini modne industrije. Krasila je naslovnice številnih revij in bila vzornica dekletom po vsem svetu. Še danes je njeno umetniško ime sinonim za vitkost, Twiggy pa je nekoč znala pomesti tudi z vso konkurenco na modnem parketu. Leta 1966 je bila imenovana za obraz leta in je bila finalistka tekmovanja za žensko leta v Združenem kraljestvu. Odraščala je v mestecu Neasden, ki je danes predmestje Londona. Mama jo je že od malih nog učila šivati in že kot deklica je imela izvrsten modni slog, ki si ga je krojila sama. Na modnih brveh se je pojavila pri 16 letih in se v zgodovino zapisala kot ena prvih mednarodnih supermodelov. Do leta 1967 je sodelovala na modnih revijah v Franciji, na Japonskem in v ZDA ter se pojavila na naslovnicah revij Vogue in Tatler. Po štirih letih manekenske kariere se je pri 20 letih odločila za upokojitev. »Ne moreš biti vse življenje obešalnik,« je rekla takrat.

Čeprav je bila tudi televizijska osebnost in se je ukvarjala z glasbo, je priznala, da se zaveda, da se je bo svet vedno spominjal kot manekenke. Po modnih brveh je osvojila tudi svet igralstva in po zaslugi filma The Boy Friend iz leta 1971 osvojila dva zlata globusa. Leta 1983 je debitirala na Broadwayu, pozneje pa je vodila dve lastni seriji. Preizkusila se je tudi kot modna oblikovalka, v sodelovanju z znamko Marks & Spencer pa je ustvarila več linij oblačil in modnih dodatkov. Kljub svojim letom še vedno narekuje modne trende. Poleg Kate Moss, Jourdan Dunn in Lily James se pojavlja v lepotni kampanji vizažistke Charlotte Tilbury, ki jo je navdihnil Studio 54.

Po letu dni našla novo ljubezen

Twiggy je leta 1977 stala pred oltarjem z ameriškim igralcem Michaelom Whitneyjem. Leto dni pozneje se jima je rodila hči Carly, par pa je bil skupaj šest let. Leta 1983 je Michael umrl zaradi srčnega infarkta, Twiggy pa si je leto po njegovi smrti dala drugo priložnost za ljubezen. Leto dni po smrti moža je spoznala Leigha Lawsona. Skupaj sta sodelovala pri filmu Madame Sousatzka in se v New Yorku tudi hitro poročila. Lawson je posvojil njeno hčerko, ki je prevzela tudi njegov priimek. Par, ki je še vedno srečno poročen, danes živi v Londonu, pred leti pa ji je pokojna britanska kraljica Elizabeta v Buckinghamski palači podelila naziv lady. Produkcija dokumentarca se je v sodelovanju s Studiem Soho že začela v Londonu, v Veliki Britaniji in na Irskem pa naj bi film izšel prihodnje leto.