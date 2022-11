Prav tako je december čas, ko na vrsto pridejo prav vsi na aplikacijo spotify naloženi božični komadi. Ko rečem prav vsi, pomeni, da med vožnjo v avtomobilu donijo pesmi Johna Lenona (Happy Xmas), vsem všečna skupina Queen (Thank God It's Christmas), vedno poslušani Bruce Springsteen (Santa Claus is coming in Town) in ena in edina – tudi najstniku pogojno sprejemljiva Mariah Carey z All I Want For Christmas Is You. Slovenski izvajalci so ponavadi predmet pogajanja, ampak vsaj v božičnem časo sta dovoljeni pesmi skupine Pop Design Na božično noč in Alfijev Silvestrski poljub. Komad Bela snežinka ponavadi prihranim za prvi prometni kolaps, kot posledico prvih snežink na cestišču.

Kar pa se tiče prazničnega kiča v avtu – no, tukaj pa vsa pogajanja odpadejo. Le na skrivaj lahko z jelenjimi rogovi okitim (nezadovoljnega) psa, ki se vozi na zadnjem sedežu. Dovoljena je tudi rdeča in z vezenimi belimi snežinkami okrašena topla odeja na zadnji klopi avtomobila. In še to zato, da lahko mokrega in utrujenega psa po napornem sprehodu ogrejo. Srebrna bunka, ki jo tako rada obesim za ogledalo, pa tisti hip, ko se avto prižge, konča v vratnem predalu in svoje mesto dobil nazaj šele takrat, ko se v avtu vozila sama. Seveda v družbi z rogovi okičenega psa.

In tovrstno neodobravanje prazničnega kiča v avtu vsako leto vrne tiste lepe spomine na noro mladost, ko so bila pravila, tudi na cesti, precej manj rigorozna, kot so danes. Bila so pozna 90. leta, ko si bil največji frajer, če si pri dvajsetih že imel svoj avto in ko znamka avtomobila sploh ni bila pomembna. Bil je zmenek, prijateljski, pa vendar tako prisrčen, da še danes kotira na najvišjem mestu lestvice »top zmenkov«. Kajti prišel je s starim hroščem, grde bež barve in rjastimi blatniki in odbijačem spredaj ter zadaj. Zaradi mraza so šipe zmrzovale z obeh strani. Gretje ni delalo, zato pa mi je na sedež položil kožo ovčke in čez kolena vrgel toplo odejo. V roke mi je stisnil vroč čaj, ki ga je v termovki pripeljal od doma. Pravo presenečenja pa je bila slabih 20 centimetrov visoka in z lučkami okrašena smrečica na armaturni plošči. Kasetnik na zadnjem sedežu (radio je že nekaj časa med predvajanjem kasete trgal kasetni trak) pa je vrtel tistih nekaj božičnih hitov, ki jih je bilo takrat mogoče kupiti pri nas. Večer poln smeha, šklepetanja z zobmi, glasnega petja in izkušnja – očitno slaba, saj se nikoli več ni ponovila. Res, škoda.