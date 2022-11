Ste že bili kdaj v Egiptu? Pa pri tem nimam v mislih Hurgade ali Shark El Sheikha, ki sta letovišči in kjer Afrike ne boste v popolnosti doživeli. Da bi začutili vsak delček njihove zgodovine, morate obiskati Kairo in predvsem bližnjo Gizo z mogočnimi piramidami. Več piramid v Gizi tako spada med največje zgradbe, ki so bile kdaj koli zgrajene, Keopsova piramida pa je največja egipčanska piramida. Je edina od sedmih čudes starodavnega sveta, ki še obstaja. Ko jo vidite v živo, vas navduši s svojo mogočnostjo, saj dobesedno izstopa v puščavi.

Na največje piramide smo se spomnili z razlogom in ta razlog je bila vožnja Fordovega transita custom, velikega kombija, ki podobno kot piramide v puščavi, izstopa kot avto v prometu in si podobno kot veličastna zgradba zasluži spoštovanje. Zakaj spoštovanje? Predvsem zato, ker je vožnja tudi za izkušenega voznika nekaj posebnega. Mere so namreč zajetne, dolžinska kar 5,34 in višinska 1,96 metra. Posledično se sedi izjemno visoko, kar vožnjo na nek način olajša, saj so steklene površine ogromne in preglednost dobra, le pogled nazaj ni optimalen, saj so vrata dvokrilna. A če je vidljivost zavoljo tega slabša, je natovarjanje prtljage olajšano, pa še vrata ne potrebujejo pomoči elektrike. In ko jih odprete, vstopite v svet prostornosti. Velike prostornosti, saj prtljažnik pogoltne zajetnih 2000 litrov. Nič čudnega, ko pa se lahko v kombiju prevaža do devet potnikov. To je tudi njegovo bistvo, saj se zdi naravnost idealen za resnično velike družine ali pa za prevoz športnikov v kakšnem klubu, kolesarskem na primer. V drugi in tretji vrsti so po trije sedeži, žal pa v drugi niso vzdolžno pomični, kar bi v primeru, če se prevaža devet ljudi, pomenilo, da imajo ti nekaj več prostora za kolena. A ga žal nimajo. Dostop do druge klopi je idealen, saj so vrata na obeh straneh drsna, a žal brez pomoči elektrike, do tretje vrste pa je najbolje dostopati na desni strani, ker lahko stranski sedež postavimo navpično, kar leva stran ne omogoča in boste za dostop do zadnje klopi, ki jo je sicer moč odstraniti, a vse prej kot lahko, potrebovali vsaj osnovno znanje gimnastičnih prvin.

Kot smo že omenili, je vožnja nekaj posebnega. Na relaciji boste cenili moč 2-litrski dizelskega motorja, kjer 185 iskrivih črnih konj komajda čaka, da jih poženete v dir. Kljub dobrima dvema tonama teže je maksimalna hitrost zajetnih 180 kilometrov na uro, podatka o pospešku pa tovarna ne zaupa, a glede na občutke se zdi, da je okoli desetice. Se pa moč na prednji kolesi prenaša prek 6-stopenjskega ročnega menjalnika. Želeli bi si samodejnega, a tudi za doplačilo ni na voljo. Na relacijski vožnji je vozniku v pomoč tempomat, za radarskega, ki sam pospešuje, zavira in ohranja varnostno razdaljo, pa je potrebno doplačati 1290 evrov. Doplačajte, saj bo vozna izkušnja za razred ali dva boljša. Vozili boste občutno bolj udobno in tudi varno. Največja zagata pa zna nastati, če morate transita custom zapeljati v mestno središče, saj mu vožnja po ozkih mestnih ulicah ni blizu. Ko pa iščete parkirno mesto, boste morali uporabiti vse svoje vozniško znanje in izkušnje, pa še to marsikdaj ne bo dovolj. Da bi ga zapeljali v kakšno mestno garažo, pa raje ne razmišljajte. Parkirni kameri in senzorjem navkljub (doplačilo 600 evrov). Prihranili si boste veliko živcev, predvsem pa poskrbeli, da bo karoserija ostala deviška.

Pohvaliti velja porabo goriva okoli osmice na 100 prevoženih kilometrov, kar ob 70-litrski posodi za gorivo zagotavlja doseg blizu 900 kilometrov, sedeži so oblečeni v usnje, kar je enostavno z vidika čiščenja, v mrzlih dneh smo cenili tudi, da je bil voznikov sedež ogrevan. Bi si pa želeli več odlagalnih mest in predalov, v prvi vrsti pa namesto treh utesnjenih raje dva dimenzijsko razkošnejša sedeža. Ob vseh plusih in minusih se zdi, da 40.160 evrov za transita custom ni tako zelo veliko denarja, sploh gledano na centimeter dolžine. Seveda se bo večini uporabnikov zdel (pre)velik, kar dejansko tudi je, še posebej, če potrebujete prostor za največ pet potnikov, a za točno določenega kupca bo kot izlet v mesto (prostorskih) sanj. Le lastnik si bo moral vzeti nekaj več časa, da z njim z vi preideta na ti.