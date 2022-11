Magična beseda je aerodinamika. Nižji kot je namreč koeficient zračnega upora, nižja bo poraba goriva. »Aerodinamika je za ljudi, ki ne znajo in ne zmorejo razviti motornega vozila,« je v 60. letih minulega stoletja dejal Enzo Ferrari, sicer ustanovitelj istoimenske znamke športnih avtomobilov. In se motil. Časi, ko je bilo bistveno predvsem povečevanje moči, ki je vodilo k višjim hitrostim, a tudi astronomski porabi goriva in zoprni glasnosti, so tako že preteklost, testiranja v tako imenovanih vetrovnih kanalih pa nekaj samoumevnega. Je pa seveda z elektrifikacijo aerodinamika dobila nov pomen. Če je v preteklosti veljala formula, da če koeficient zračnega upora znižamo za 0,01, se v povprečju poraba goriva zniža za 0,04 litra na 100 prevoženih kilometrov, izpusti ogljikovega dioksida pa za en gram, se danes vse to spreminja v smeri, da se z aerodinamičnostjo vozila povečuje njegov električni doseg. Kar je trenutno, ko dosegi še niso dovolj veliki, zelo pomembno.

Vsako telo, prek katerega gredo zračni tokovi, ima določen koeficient zračnega upora, čim manjša je njegova vrednost, tem manjši je upor, potrebna je manjša moč za premikanje vozila, zato so nižji tudi poraba in izpusti CO2. Toda nastopi problem: z zniževanjem koeficienta zračnega upora se znižuje tudi sila, ki pritiska vozilo k tlom, kar zna biti pri visokih hitrostih zelo nevarno, saj avtomobil prevzema vlogo krila. Tudi zato ima večina športnih vozil v zadku poseben spojler, ki tokove zračne mase preusmerja navzdol, kar vozilo pritiska proti cesti. Zato ne čudi, da imajo športniki zelo slab koeficient upora zraka. Večina ferrarijev več kot 0,4, bolid formule 1 tudi več kot 1. Poti, kako še znižati koeficient Cw, je nekaj, vsi pa vidijo velik potencial v zasnovi in obliki podvozja, ki bi moralo biti čim bliže ravni ploskvi.

Seveda bi lahko že danes razvili avtomobile, katerih količnik zračnega upora bi bil pod 0,2, toda videti bi bili čisto drugače, kot so videti avtomobili danes, kljub temu pa bi jih lahko vozili. Takšen je bil na primer Volkswagnov priključni hibrid XL1, ki je na cestah zdržal med letoma 2013 in 2016, hvalil pa se je s povprečno porabo zgolj enega litra, a prodajnega preboja ni doživel, saj so jih izdelali zgolj 200. Če gremo še bolj v preteklost, v leto 1938, pa lahko izpostavimo mercedes W125 rekordwagen, eksperimentalno vozilo za doseganje visokih hitrosti (najvišja je bila 432,7 km/h), ki se je lahko pohvalil s koeficientom upora le 0,12. In prihodnost, lahko pričakujemo oblikovno revolucijo? Stroka pravi, da je ne bo, tudi zato, ker so avtomobili že danes človeškim očem všečni, kar pri nakupu štirikolesnika še vedno šteje največ.