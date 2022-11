Vse navedeno pa vpliva na splošno dojemanje javnosti, kako deluje sodstvo. Če se nenehno pojavljajo negativni komentarji o delu sodstva, tudi če so neutemeljeni, se to v javnosti pač prime. Sodstvo pa ne more, niti ni primerno, da bi pojasnjevalo vsak sodni postopek, kjer je vpletena vplivna oseba. To bi bilo nesmiselno. Za to so sodni postopki, tam se ugotavlja, kaj je res in kaj ne. Pustiti moramo, da se sodni postopek odvrti. Ne mislim, da se sodnih postopkov ne sme komentirati, ne vidim pa nobene dodane vrednosti v tem, da se v javnosti uporablja strokovno komentiranje odprtih sodnih postopkov z očitnim namenom vplivati na to, kakšna bi morala biti končna sodna odločitev. Sodstvo mora biti pri odločanju neodvisno, tudi od morebitnih tovrstnih zunanjih vplivov. Le sodni spis z dokazi, izvedenimi v sodnem postopku, daje sodišču zanesljivo podlago za odločitev.

Slišali smo tudi komentarje, da je bila katera od razveljavljenih sodb spisana po političnih ali drugih podobnih motivih. Gre za ustvarjanje napačnih predstav o delu sodstva, katerih avtorji morda pri tem izhajajo iz lastnih izkušenj ali prepričanj o načinu delovanja na drugem področju družbenopolitičnega ali gospodarskega življenja. V sodstvu pa se odloča po zakonito predpisanih postopkih in za preverjanje odločitev imamo pravna sredstva. x Sobotna priloga Dela