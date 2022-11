Farideh Moradhani prihaja iz veje družine, ki je v preteklosti že nasprotovala iranskemu klerikalnemu vodstvu, tudi sama je bila v državi že zaprta.

V soboto je njen brat na YouTubu in Twitterju objavil videoposnetek, v katerem je obsodila »jasno in očitno zatiranje« Irancev in kritizirala počasen odziv mednarodne skupnosti.

»Ta režim ni zvest nobenemu od svojih verskih načel in ne pozna nobenega zakona ali pravila, razen sile in ohranjanja svoje moči na vse mogoče načine,« je poudarila Moradhanijeva.

V videoposnetku se je pritožila, da so sankcije, uvedene proti režimu zaradi zatiranja protestov, »smešne«. Ob tem je opozorila, da so Iranci ostali sami v svojem boju za svobodo.

Moradhani je hčerka Hamenejeve sestre Badri, ki se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja razšla z družino in na vrhuncu vojne z Irakom pobegnila v to državo. Pridružila se je svojemu možu, disidentskemu kleriku Aliju Tehraniju. Zaslovela je kot aktivistka proti smrtni kazni in je bila nazadnje aretirana januarja letos.

Po podatkih visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice je bilo zaradi protestov, ki so se začeli po smrti Mahse Amini, aretiranih približno 14.000 ljudi. Po podatkih organizacije za človekove pravice Iran Human Rights (IHR) s sedežem na Norveškem je bilo med zatiranjem protestov ubitih najmanj 416 ljudi, od tega 51 otrok.