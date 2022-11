Kostarika po slavju nad Japonsko na SP prišla do prve zmage

Nogometaši Kostarike so v 2. krogu skupine E na svetovnem prvenstvu v Katarju premagali Japonsko z 1:0 (0:0) in prišli do prve zmage. V drugi tekmi kroga te skupine se bosta ob 20. uri v Al Bajtu pomerili Španija in Nemčija.