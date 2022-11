Močan veter in dež sta medtem tudi danes ovirala delo reševalcev, gasilcev, policije in enot civilne zaščite. Reševalci so kljub temu iz domov uspešno evakuirali približno 130 ljudi. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je v soboto dejal, da je potrebno evakuirati približno 200 ljudi.

Huda nevihta, ki se je v soboto razbesnela nad otokom Ischia, je najhuje prizadela občino Casamicciola Terme na severni obali otoka. Val blata se je v zgodnjih jutranjih urah vsul s pobočja in zasul več hiš in vozil, nekaj avtomobilov je odneslo v morje.

Ob tem je po dosedanjih informacijah umrla ena oseba, trinajst ljudi pa je bilo poškodovanih. Po zemeljskem plazu so mediji sprva poročali, da je pogrešanih 13 oseb. Med njimi je bila tudi ženska z novorojenčkom, a so jo vmes našli živo in zdravo, iskanje 11 pogrešanih pa se nadaljuje.

Regija sicer velja za dovzetno za zemeljske plazove, danes pa so se po navedbah dpa že pojavili očitki, da so italijanske oblasti storile premalo za zaščito pred takšnimi naravnimi nesrečami.