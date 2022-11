V ponedeljek bo na zahodu in v višjih legah zmerno, drugod pretežno oblačno in ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, v alpskih dolinah okoli -5, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami. Po nižinah v notranjosti Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, nad okoli 600 metri nadmorske višine pa bo občasno naletaval sneg. Količina padavin bo majhna. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. S severovzhodnim vetrom doteka k nam v spodnjih plasteh vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu in v sosednjih pokrajinah Italije pretežno jasno s šibko burjo. Drugod bo precej megle ali nizke oblačnosti. V ponedeljek bo pretežno oblačno in ponekod megleno.

Biovreme: Danes in sprva tudi v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ugoden. Vremenska obremenitev bo v ponedeljek popoldne začela postopno naraščati.