Ob 19. uri so se po Sloveniji zaprla vrata več kot 3000 volišč za referendumsko glasovanje. Na njem so državljanke in državljani odločali o uveljavitvi zakonov o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o RTVS. Za zavrnitev posameznega zakona morata biti izpolnjena dva pogoja, in sicer da večina volivcev veljavno glasuje proti zakonu in obenem, da je volilcev, ki so glasovali proti zakonu, najmanj 338.869.

Izidi glasovanja danes še ne bodo dokončni. V ponedeljek jih bodo namreč dopolnjevali še z izidom glasovanja po pošti iz Slovenije, 5. decembra pa z glasovnicami iz tujine. Uradni izidi referendumov pa bodo predvidoma znani šele januarja prihodnje leto. Zaradi ugotavljanja kvoruma bo namreč ministrstvo za notranje zadeve pripravilo še podatke o številu volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnega imenika o zaključka glasovanja. To bo glede na rokovnik referendumskih opravilo 14. januarja, DVK pa bo poročilo o končnem izidu glasovanja sprejela najpozneje 24. januarja.

Po besedah Klakočar Zupančičeve so se ljudje na referendumih izrekli za demokracijo in svobodo

Predsednica DZ in podpredsednica Svobode Urška Klakočar Zupančič je zvečer izrazila veselje, da živi v državi, kjer so se ljudje izrekli za demokracijo in svobodo. Klakočar Zupančičeva je dejala, da je vesela, da so se državljani odzvali njihovemu klicu, da gredo zopet na volitve. Vesela je tudi, da so ljudje potrdili rezultat aprilskih državnozborskih volitev.

Zaveda se, da štetje glasovnic še ni končano, a je vesela, da živi v demokratični državi, kjer so se ljudje izrekli za demokracijo in svobodo, kjer si bo vlada lahko učinkovito organizirala svoje delo in naslavljala pereče države. Kako se bo zdaj reorganizirala vlada, ni želela špekulirati, saj je to v pristojnosti vlade. »Tam so izjemni strokovnjaki, tri nove resorje, ki bodo oblikovali, bodo prevzeli enako strokovni in sposobni ljudje,« je dejala.

Prav tako je vesela, da živi v državi, kjer želijo ljudje imeti kakovostne zakone in nazaj javno Radiotelevizijo Slovenija (RTVS), svobodno in neodvisno novinarstvo, oddaje ki smo jih radi gledali, in da se lahko novinarji »s polnimi pljuči posvetijo svojemu poslanstvu«.

V Inštitutu 8. marec upajo, da so ljudje na referendumu zaščitili delavce RTVS

V Inštitutu 8. marec po besedah direktorice Nike Kovač upajo in si želijo, da so ljudje na referendumu o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) pokazali, da si želijo strpne in solidarne družbe, javnega in neodvisnega medija in da so zaščitili delavce RTVS.

Končnega rezultata referenduma Nika Kovač še ni upala napovedovati, si pa uspeha novele zakona o RTVS želi tako, kot še na nobenem referendumu doslej, je dejala. »Zdi se mi, da je bila to kampanja solidarnosti,« je poudarila v izjavi za STA.

Zaposleni na RTVS so se v času kampanje po njenih besedah izpostavili, pokazali dostojanstveno držo, kaj je spoštljivo komuniciranje, zato si zanje želi uspeh novele na referendumu.

Še nobena kampanja sicer za inštitut ni bila tako naporna kot ta, je poudarila. »Bili smo fizično napadeni, grozili so nam s smrtjo, pogosto smo komaj vstali in se prepričali, da smo nadaljevali, kradli so našo podobo in spreminjali zapise podpore iz za v proti, pojavljale so se številne laži in napadi,« je dodala.

Novinarski društvi vsako s svojim upanjem glede izida referenduma o RTVS

Predsednica DNS Petra Lesjak Tušek pričakuje, da so volivci »prepoznali prizadevanja za neodvisno in avtonomno RTVS«, zato rezultate pričakujejo optimistično. »Hkrati pa z nekim primernim zadržkom do tega, da to rešitve za RTVS ne bo prineslo čez noč« je povedala za STA.

Kampanjo za zakon je ocenila kot tehtno ter da so predstavili veliko argumentov. »Se mi pa zdi, da je bila koalicija v predstavitvi svojih argumentov oziroma v intenziteti kampanje nekoliko zadržana,« meni. »Na drugi strani smo lahko videli, da je bila kampanja precej polna manipulacij, da je bila bolj agresivna in da so nenazadnje uporabljali celo RTVS, zato da so lahko uveljavljali argumente proti,« je še povedala.

Medtem ko je predsednik ZNP Matevž Tomšič v izjavi za POP TV dejal, da je zbrati zadostno število za zavrnitev zakona na referendumu »sploh v tem času kar velik zalogaj«. Ob tem je spomnil, da je to že četrto glasovanje v kratkem času in da so »ljudje že precej nasičeni«. Meni, da bo zato končna udeležba precej nižja, kot je bila na dosedanjih jesenskih volitvah.

Če bo zakon potrjen, meni, da bo vlada zelo hitro zamenjala »organe upravljanja oziroma predčasno razrešila te, ki so sedaj v organih upravljanja in potem postavila svoj svet zavoda«. »Želimo si lahko, da bi vendarle bila sestava teh organov vsaj relativno nevtralna,« je povedal Tomšič.