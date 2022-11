V boju za veleslalomski globus je bila na zadnji ženski tekmi minule sezone najbolj zbrana Tessa Worley iz Francije, ki je pred finalom v Meribelu v boju za mali globus za pičlih pet točk zaostajala za olimpijsko prvakinjo Hectorjevo.

Worleyjeva je na prvi progi prvega ženskega veleslaloma v novi sezoni vpisala sedmi čas z zaostankom 1,19 sekunde za vodilno Švedinjo.

Najboljša Slovenka na prvi progi je bila Ana Bucik, ki je s številko 20 startala po prvi jakostni skupini ter si priborila mesto v prvi deseterici po prvi vožnji. Njen zaostanek je znašal 1,23 sekunde. Bucikova bo po dveh slalomih v Leviju na tretji tekmi po vrsti nastopila v finalu.

Tekmovalka iz Nove Gorice je bila celo za 13 stotink sekunde hitrejša od najboljše smučarke minule zime, nosilke skupne zmage, domačinke Mikaele Shiffrin (10.), dvakratne zmagovalke slalomov v Leviju, ki je v Killingtonu dobila prav vseh pet doslej izpeljanih slalomov. Ta bo na sporedu v nedeljo.

Druga Slovenka Neja Dvornik, ki je slalomsko sezono začela z dvema uvrstitvama v najboljšo trideseterico, je bila prepočasna za drugo vožnjo, njen zaostanek 3,12 sekunde je zadoščal za 36. mesto.

Prizorišče v ameriški zvezni državi Vermont gosti prvi ženski veleslalom v novi sezoni svetovnega pokala, potem ko so uvodni ženski veleslalom v Söldnu odpovedali.

Moškega, dan kasneje, so izpeljali. Na njem je Žan Kranjec osvojil drugo mesto in zaostal zgolj za najboljšim veleslalomistom in smučarjem minule zime, Švicarjem Marcom Odermattom.