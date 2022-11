Vladimir Makej se je rodil 5. avgusta 1958 v regiji Grodno. Diplomiral je na državnem pedagoškem inštitutu za tuje jezike v Minsku. Med letoma 2000 in 2008 je bil pomočnik beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, avgusta 2012 pa je bil imenovan za zunanjega ministra, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Pred predsedniškimi volitvami in kasnejšimi množičnimi protivladnimi protesti v Belorusiji leta 2020 je bil Makej eden od pobudnikov prizadevanj za izboljšanje odnosov Belorusije z Zahodom in tudi kritiziral Rusijo. Kmalu po začetku protestov pa je spremenil svoje stališče in trdil, da za protesti stoji Zahod.

V začetku tega tedna se je minister v Erevanu udeležil konference Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO), vojaške zveze več nekdanjih sovjetskih držav, v ponedeljek pa naj bi se srečal z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom.

Na smrt ministra so se že odzvali v Moskvi. »Pretreseni smo zaradi poročil o smrti vodje ministrstva za zunanje zadeve Belorusije Vladimirja Makeja. Uradno sožalje bo objavljeno kmalu,« je na Telegram zapisala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.