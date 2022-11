Župan regionalne prestolnice Mamtimin Hadir je na novinarski konferenci v petek zvečer izrazil sožalje družinam žrtev in se opravičil vsem prebivalcem mesta. Od vseh, za katere bo ugotovljeno, da so ravnali malomarno, bodo terjali odgovornost, je, kot poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua, dodal župan.

Poveljnik mestnih gasilcev Li Wensheng je dejal, da je na lokaciji posredovalo 109 gasilcev, delo pa so jim oteževale ozke ulice, po katerih večja vozila niso mogla priti do stolpnice.

Na kitajskih družbenih omrežjih pa se pojavljajo zapisi, da so za počasno posredovanje krive stroge protikoronske omejitve, zaradi katerih je bil otežen dostop do stavbe in izhod iz nje. V več delih regije Xinjiang zadnjih 100 dni veljajo omejitve v skladu s kitajsko politiko ničelne tolerance do covida-19.

Po družbenih omrežjih je danes zaokrožilo tudi več posnetkov domnevnih protestov proti omejitvam na ulicah Ürümqija, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki pa ni mogla neodvisno potrditi avtentičnosti posnetkov.

Vlada te severozahodne regije je ravno danes potrdila, da bo bistveno sprostila omejitve, saj da so s pomočjo zaprtja javnega življenja tako rekoč prekinili prenose okužb, poroča spletni portal kitajskega časnika Global Times.

Po prvotnih ugotovitvah preiskovalcev je požar izbruhnil v 15. nadstropju, dokončno pa so ga pogasili v slabih treh urah.