Prvi polčas ni ponudil veliko akcije, so pa Avstralci povedli v 23. minuti z golom Micthella Duka. Tunizijci so prek kapetana Youssefa Msaknija ob koncu polčasa zapravili najlepšo priložnost dotlej. Slednji so predvsem ob koncu tekme pritisnili proti kazenskemu prostoru Avstralije, toda obramba slednje je svoje delo opravila dovolj dobro za ohranitev minimalne prednosti.

Avstralci so zdaj pri treh točkah in bodo čez štiri dni igrali proti Danski, Tunizija pa ostaja pri eni točki in jo v zadnjem krogu čakajo branilci naslova Francozi.

Po ne posebej razburljivem boju v uvodnih 20 minutah so Avstralci povedli v 23. minuti, ko je Duke z glavo unovčil podajo z leve strani. Nadaljevanje je znova ponudilo bolj ali manj mrtvilo.

Je pa v 41. minuti Tunizija zagrozila, Harry Souttar pa je z blokom žogo odbil, še preden bi ta ogrozila vratarja Mathewa Ryana. Že v tretji minuti sodniškega dodatka je najlepšo priložnost za Tunizijo dotlej zapravil kapetan Youssef Msakni, ko je iz bližine žogo poslal tik mimo vratnice.

Uvod drugega polčasa ni ponudil posebnega razburjenja, so se pa Tunizijci pričakovano nekoliko bolj trudili priti v nevarne cone na avstralski polovici, toda Avstralci, ki so čakali le na protinapade, so bili spet nevarni v 71. minuti, ko je bil Mathew Leckie le malce prekratk po podaji pred gol.

Tudi Tunizijci so opozorili nase v 72. minuti, ko je dvakrat posredoval Ryan, ki je ujel tudi žogo po voleju Montassarja Talbija v 84. minuti. V 88. je bil Ryan uspešen tudi po poskusu Wahbija Khazrija.

Danes bosta tudi tekmi v skupini C, ob 14.00 bosta v Al Rajanu tekmo začeli Poljska in Savdska Arabija, ob 20.00 pa v Lusailu Argentina in Mehika.