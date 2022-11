Pred približno tremi tedni je stranka Gibanje Svoboda zaradi tehničnih težav ostala brez dostopa do svojega računa na Twitterju. Kot so sporočili, so odtlej ugotovili, da za nagovarjanje in obveščanje državljank in državljanov tega družbenega omrežja ne potrebujejo. »Prav nasprotno. Analize kažejo, da Twitter v Sloveniji aktivno uporablja zgolj ozek krog ljudi, hkrati pa se je sprevrgel v družbeno omrežje, ki so ga določene skupine – predvsem gre za člane in podpornike nekaterih političnih strank – zlorabile za poglabljanje polarizacije, širjenje lažnih novic, manipulacij, diskreditacij, žalitev in celo sovražnega govora,« so zapisali. Ob tem so še izrazili, da ob napovedih novega lastnika Twitterja sprememb na bolj ni pričakovati. »V Gibanju Svoboda pri tem – pa čeprav gre zgolj za uporabo tega družbenega omrežja – nočemo več sodelovati in tudi ne bomo, vse dokler bo raven komunikacije na Twitterju takšna, kot je zdaj,« so še dodali.

Ne poslavljajo se od vseh družbenih omrežij, državljanke in državljane bodo namreč še naprej obveščali na Facebooku in Instagramu ter na svoji spletni strani.