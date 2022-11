ZDA prepovedale prodajo in uvoz naprav Huawei

Ameriške oblasti so prepovedale prodajo in uvoz komunikacijskih naprav več kitajskim tehnološkim podjetjem, med drugim tudi Huaweiju in ZTE, saj te po njihovem mnenju predstavljajo nesprejemljivo tveganje za nacionalno varnost, je v petek sporočila ameriška komisija za komunikacije (FCC).