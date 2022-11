Zimska idila, izjemne vetrovne razmere ter odlično pripravljena skakalnica Rukatunturi v Ruki in odlična forma slovenskih skakalcev. Že zgodaj zjutraj je bilo vse pripravljeno za izjemen športni začetek konca tedna, piko na i pa je postavil Anže Lanišek, ki je z dvema izjemnima skokom deklarira tekmece.

Hrgota se je lahko le smejal

Skakalci so odlično formo potrdili že v jutranjih kvalifikacijah, v katerih je bil najboljši član skakalnega kluba iz Mengša. Priljubljeni Žaba je nato izjemno formo potrdil tudi v prvi seriji tretje tekme svetovnega pokala v sezoni.

O kvaliteti njegovega skoka veliko pove tudi reakcija glavnega trenerja slovenske skakalne flote Roberta Hrgota, ki se je v trenutku, ko je Lanišek zapustil mizo le široko nasmehnil in nato le užival v pravem poletu svojega varovanca. Lanišek je pristal pri uradnem rekordu skakalnice, ki sedaj znaša 149 metrov, ob tem pa mu je uspel še popolni dostop in vodstvo po prvi seriji je bilo zasluženo. Najbolj sta se mu približala Stefan Kraft in Halvor Egner Granerud, ki sta nastopila iz zaletnega mesta nižje, a sta vseeno zaostajala več kot pet točk.

Hrgota je bil v prvi seriji malce manj zadovoljen z ostalimi svojimi varovanci, ki so vsi po vrsti naredili manjše napake pri svojih skokih. Kljub temu so se brez težav uvrstili v drugo serijo. Lovro Kos je bil 11., Peter Prevc 15, Timi Zajc 20., Domen Prevc 21. in Žiga Jelar 30. V prvi seriji je izpadel Japonec Rjoju Kobajaši. Lanski kralj svetovnega pokala več kot očitno ni v pravi formi, saj je slabe skoke kazal že na treningu. Do novih točk svetovnega pokala pa je prišel Turk Fatih Arda Ipcioglu.

Kraft izzval Laniška

Druga serija je iz slovenskega zornega kota potekala podobno kot prva. Jelarju, Zajcu, Kosu in bratoma Prevc se skok ni posrečil, da bi na tekmi majhnih razlik lahko napredovali po lestvici navzgor. Razvrstiti so se med 13. in 24. mestom.

Zelo zanimivo pa je bilo v boju za zmago. Ob odličnih razmerah so svojo vlogo igrali tudi trenerji, ki so nižali nalete za svoje tekmovalce. Najbolj se je pri tem izkazal avstrijski trener, njegovo zaupanje pa je upravičil Stefan Kraft, ji je izzval Anžeta Laniška s 144 metri v drugi seriji. Hrgoti ni ostalo drugega, da tudi on svojega orla spusti iz nižjega naleta. Skok priljubljenega Žabe ni bil tako izvrsten, kot v prvo. Vseeno pa je pri 141,5 metrih prejel izjemne ocene za svoj skok in ob nestrpnem čakanju na izračun rezultatov, je računalnik na koncu izračunal 1,3 točke v prid Domžalčana. Anže Lanišek je tako na ramenih svojih reprezentančnih kolegov lahko slavil svojo drugo zmago kariere in drugo v Ruki. Na tretjem mestu je zaključil Poljak Piotr Zyla.