Zelenski je poudaril, da se je število gospodinjstev, ki se spopada z izpadi elektrike, od srede prepolovilo. Kot je dejal, so med najhuje prizadetimi regije Kijev, Odesa, Lviv, Vinica in Dnipropetrovsk.

V prestolnici je v petek zvečer brez elektrike bilo okoli 600.000 gospodinjstev. Po petkovih navedbah vojaške uprave v prestolnici je oskrba z vodo v Kijevu v celoti obnovljena. Več delov Kijeva je bilo sprva tudi brez ogrevanja ter interneta in mobilnega telefonskega omrežja.

Za takšne primere so ukrajinske oblasti po celotnem ozemlju države vzpostavile t. i. centre nepremagljivosti, kjer je civilistom omogočeno, da se pogrejejo, dobijo vodo ter dostopajo do interneta in mobilnega telefonskega omrežja, poroča agencija Reuters. Po mnenju Zelenskega v prestolnici na tem področju ni bilo storjenega dovolj.

»Ljudje Kijeva potrebujejo več podpore. Veliko jih je brez elektrike že več kot 20 ali celo 30 ur,« je poudaril Zelenski in dodal, da pričakujejo »kakovostno delo županove pisarne« in s tem izrekel redko kritiko na račun župana Klička.

Po sredinem ruskem raketiranju je po Kličkovih besedah brez elektrike ostalo 70 odstotkov Kijevčanov.