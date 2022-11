Janša je kot predstavnik predlagateljev referendumov ocenil, da bo »daleč najpomembnejše« v nedeljo odločanje o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi. Izpostavil je, da »se prelaga uveljavljanje zakona, ki smo ga čakali desetletja in ki omogoča starejšim in bolnim iz državne blagajne plačano dodatno oskrbo, ki jo morajo zdaj plačevati iz svojega žepa, pa tudi če so na socialnem minimumu«.

»Ko bi le bilo res, da bi vse to ljudje dobili, ampak stroka, ne politika, od prvega dne, ko je bil zakon sprejet, govori, da ni izvedljiv«, pa mu je odvrnil Golob in dejal, da bodo, če osnovnega zakona, preden se bo začel uporabljati, ne bodo popravili, nekateri ostali brez sedanjih pravic.

Da je to čista laž in da noben oskrbovanec ne bo ostal brez pravic, če bi se osnovni zakon začel uporabljati brez zamika, je menil Janša.

Golob mu je odgovoril, da bi morali vsi obstoječi upravičenci skozi ponoven proces odločanja, ali so do storitve upravičeni ali ne, ob tem pa komisij, ki bi o tem odločale, ni, niti ni kriterijev. Zato je treba to zamakniti, nato pa vmes sprejeti zakon, ki bo vzpostavil sistem avtomatizma za že zatečene pravice.

»To seveda ne drži,« je znova ugovarjal Janša. Zatrdil je, da zakon predvideva, da obstoječe pravice vse ostanejo, dobijo pa upravičenci nove »in za te nove je seveda treba določiti, kaj komu pripada«. Dodal je še, da je del stroke tudi pisal zakon.

Janša je Golobu očital tudi, da so iz proračuna vzeli sredstva, ki jih je Janševa vlada namenila za dolgotrajno oskrbo. Golob je dejal, da gre za absurd, saj da so preusmerili sredstva, namenjena za letošnje leto, ko se zakon sploh še ne uporablja »in ni nobene podlage, da bi lahko ta denar uporabili«.

Ostra sta bila tudi glede zakona o RTVS. Janša je dejal, da »dokler so bili predsedniki programskega sveta bivši predsedniki in funkcionarji SD, je bilo vse v redu, zdaj, ko pa naenkrat temu ni več tako, je pa baje konec sveta«.

Golob mu je odvrnil, da se ne bo spuščal v to, kaj je bilo 20 let nazaj, »jaz lahko prevzamem odgovornost, kaj bo od danes naprej in Svoboda je jasno povedala, da nočemo strankarsko prevzemati RTVS«.

Dodal je, da je situacija »tako očitna, da ne bi mogla biti bolj, RTVS je danes strankarsko glasilo, po izključno politični liniji se zaposlujejo novi in novi uredniki in novinarji«.

Janša je izpostavil še, da zakon ukinja nadzorni organ v zavodu, ki razpolaga z denarjem, zbranim s prispevkom za RTVS. Golob pa se je vprašal, koliko je vreden zdajšnji nadzorni odbor, glede na to, da »poslovanje RTVS še nikoli do sedaj še ni bilo tako katastrofalno«. Janša je sicer odvrnil, da je »gledal soočenje, kjer so navajali podatke, da to ne drži«.

Janša je Golobu očital tudi, da so zakon sprejemali brez javne razprave po nujnem postopku. Golob pa mu je odvrnil, da je osebno sedel na Trgu republike in pred volitvami v DZ večkrat napovedal spremembe zakona o RTVS.

Glede zakona o vladi je Golob dejal, da nobeni vladi do zdaj v zgodovini Slovenije ni bilo treba polagati računov za svojo organiziranost. »To je najboljši dokaz nagajanja opozicije,« je menil.

Janša mu je odvrnil, da »ne obstajajo nobeni načrti, ki jih sedanja vlada ne bi mogla uresničevati s 16 resorji«. Prepričan je, da gre zgolj za zagotavljanje ministrskih položajev za Alenko Bratušek, Marjana Šarca in za Luko Mesca. Menil je tudi, da je usklajevanje velikega števila resorjev bistveno težje kot manjšega. Več birokracije pa da pomeni tudi večji strošek.

Golob meni, da bi se nova ministrstva spopadla z razvojnimi izzivi, ki terjajo svoj fokus in svojo ekipo, ki se jim bo posvetila.

Volivci bodo o omenjenih zakonih odločali na referendumih v nedeljo. Ob polnoči pa bo začel veljati volilni oziroma referendumski molk, ki bo trajal do nedeljskega zaprtja volišč ob 19. uri.