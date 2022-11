Kitajsko podjetje Honor je predstavilo mobilniki magic vs. Gre za prvi Honorjev mobilnik s pregibnim zaslonom, ki naj bi ga s časom lahko kupili tudi evropski potrošniki. Z dizajnom naprave je kitajsko podjetje vrglo rokavico Samsungovi seriji galaxy z fold. Imamo torej opraviti s hibridom med telefonom in tablico, a v nekoliko drugačnih dimenzijah kot pri Samsungu. Kot prvo je Honor nekoliko razširil zunanji zaslon, na razmerje stranic 21:9 in diagonalo 16,38 centimetra (6,45 palca). To je le malenkost ožje od običajnih mobilnikov. Notranji zaslon ima medtem diagonalo 20,06 centimetra (7,9 palca) in je zaradi drugačnih dimenzij zunanjega zaslona še bližje kvadratu. Pri gledanju videov bo torej še več prostora nad in pod sliko pripadalo črni obrobi.

Pri Honorju so ponosni, da je njihov telefon najtanjši pregibnik. Ko je zložen, je debel vsega 1,29 centimetra. Je tudi zelo lahek s težo 261 gramov. Razlike niso velike. Zgolj 3 grame in 3 milimetre v primerjavi z galaxy z fold 4. Jim je pa v telefon uspelo stlačiti konkretno večjo baterijo z zmogljivostjo kar 5000 miliamperskih ur (mAh). Baterija podpira tudi 66-vatno ekspresno polnjenje, kar po zagotovilih podjetja pomeni polno baterijo v okoli 46 minutah.

Zanimive odločitve je podjetje sprejelo na področju kakovosti in zmogljivosti zaslonov. Očitno stavijo na to, da bodo uporabniki večinoma rokovali z zaprto napravo, saj so zunanjemu zaslonu posvetili boljše specifikacije. Morda pa so tudi samo varčevali. Zunanji zaslon podpira dinamično osveževanje slike do 120 hercev (Hz), medtem ko je najvišja frekvenca pregibnega zaslona 90 hercev. Na notranjem zaslonu lahko hkrati zasledimo črno piko okoli kamere. Ta torej ni skrita pod zaslonom, kot pri Samsungu. Škoda. Ta kamera se večinoma uporablja zgolj za videoklice in je brez težav lahko nekoliko slabša, če to pomeni, da je manj vidna.

Življenjska doba tečaja je 10 let

Podjetje je hkrati izpostavilo drzno napoved, da ima njihov tečaj, ki so ga očitno izdelali z vlivanjem v enem kosu in je sestavljen iz vsega štirih delov, 10 let življenjske dobe. Pri tem so upoštevali 100 odpiranj in zapiranj na dan.

Na hrbtni strani ima magic vs tri kamere. Glavno z ločljivostjo 54 milijonov pik (MP), ultraširokokotno kamero z ločljivostjo 50 MP in pa periskopski teleobjektiv z ločljivostjo 8 MP, optično stabilizacijo slike in trikratno optično povečavo. Kamera za sebke ima ločljivost 16 MP. Ponudbo dopolnjuje trenutno najboljši androidni procesor snapdargon 8+ gen 1, s podporo za 5G, 8 ali 12 GB delovnega spomina ter 256 ali 512 GB prostora za shranjevanje.

Telefon je trenutno na voljo zgolj na kitajskem trgu, kjer stane okoli 1005 evrov. Kdaj naj bi bil na voljo za tuje trge, zlasti za slovenskega, za zdaj ni znano. Je pa izvršni direktor podjetja Honor George Zhao zatrdil, da bo prišel tudi v tujino. Če bo ob tem ohranil zelo agresivno ceno okoli 1000 evrov, bi znal še povečati zanimanje za pregibne pametne telefone.