Na predstavitvi slovenske biatlonske reprezentance je vodja panoge za biatlon Tomas Globočnik, ko je govoril o ciljih v novi sezoni, omenil tudi stopničke v svetovnem pokalu in uvrstitev med prvih deset v skupnem seštevku. Ali je pri tem mislil na 35-letnega Jakova Faka, ni izrecno povedal. Tudi Fak, ki za slovensko reprezentanco nastopa od sezone 2010/11, pred tem je za hrvaško izbrano vrsto leta 2009 osvojil bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu v Pjongčangu (20 kilometrov) in leto dni pozneje še en bron, tokrat na olimpijskih igrah v Vancouvru, ni želel neposredno sprejeti tega izziva.

V pripravljalnem obdobju je bil zdrav

»Kaj pa, če je mislil na koga drugega,« se je v smehu na vprašanje odzval najboljši slovenski biatlonec do zdaj Jakov Fak. Pozneje je le priznal, da ima vsekakor visoko zastavljene cilje. Še zlasti v primerjavi z lansko sezono, ki jo je ob številnih zdravstvenih zapletih in težavah končal šele na 50. mestu v skupnem seštevku in daleč od zmagovalnih stopničk na posamičnih tekmah. »V pripravljalnem obdobju sem bil zdrav, vse drugo je samo bonus. Vsekakor si želim sezono končati med prvimi 15 v skupnem seštevku, kar pomeni, da bom moral biti vso sezono na visoki ravni. Zavedam se, da so to relativno visoko postavljeni cilji, ki pa so dosegljivi,« je prepričan biatlonec, ki je svojo kariero v dresu slovenske reprezentance nadgradil s srebrno kolajno na olimpijskih igrah (20 kilometrov, Pjongčang 2018), dvema zlatima kolajnama na svetovnih prvenstvih (20 kilometrov, Ruhpolding 2012, skupinski start, Kontiolahti 2015), kjer je bil še enkrat drugi in tretji.

V lanski sezoni je večinoma treniral sam, v letošnji je od prvega dne z ekipo. Do zdaj je največ treniral pod vodstvom Uroša Velepca in Tomaša Kosa, letos prvič trenira z Nemcem Riccom Grossom, ki je, kot je na že omenjeni predstavitvi reprezentance dejal Janez Marič, lanskoletni prvi trener slovenskih biatloncev, prinesel veliko sproščenosti. »Zadeva je zelo preprosta, ko je skupni cilj, ni nobenih težav. Težave nastanejo, če kdo ni na isti valovni dolžini, ampak načeloma nisem konfliktna oseba in se dobro razumem z vsakomer. Dejstvo je, da je Gross prinesel nekaj novega, tudi sam je bil odličen biatlonec in lahko rečem, da z njim dobro sodelujem. Ne samo jaz, ampak celotna reprezentanca. Zasnova treninga, da smo bili od samega začetka priprav tri do štiri dni na Pokljuki in da smo vse intenzivne treninge opravljali skupaj, je dobrodošla,« je bil nad načinom dela, ki ga je uvedel novi glavni trener slovenske reprezentance, navdušen Fak.

»Komaj čakamo, da se začnejo tekme, da se spravimo v tekmovalni ritem in vidimo, kaj smo v tem obdobju naredili. Mislim, da je bilo delo kakovostno, motivacija in sama izvedba programa sta bili stoodstotni. Zame je pomembno, da se dobro počutim tako na strelišču kot v teku, toda šele prve tekme bodo dale odgovor, koliko je to vredno v svetovnem merilu,« je pojasnjeval Fak. Na Kontiolahti ima dobre spomine. Ne samo zaradi zlate kolajne na svetovnem prvenstvu. Predlani, ko se je sezona prav tako začela na Finskem, je bil zelo uspešen. Na prvih dveh tekmah je bil sedmi na najdaljši biatlonski preizkušnji, še boljši, peti, v sprintu. Nekaj dni pozneje je bil na drugi postaji svetovnega pokala, ki je bila prav tako v Kontiolahtiju, šesti tako v sprintu kot na zasledovalni tekmi.

Odpovedal se je nastopu v Planici

»V preteklosti sem bil pred začetkom sezone rad dlje časa v Skandinaviji, toda letos smo imeli v Obertilliachu na voljo dva kilometra dobro pripravljene proge, tako da je nisem pogrešal. Prav tako so tudi serviserji že bili na snegu z nami, zdaj pa nas čakajo na Finskem in verjamem, da bodo do prve tekme našli optimalno mažo za smuči. V Kontiolahtiju so temperature okoli minus pet stopinj Celzija, kar je povsem v redu, in upam, da bo tako tudi ostalo,« je pred včerajšnjim odhodom na uvodno tekmo še dejal Fak, ki zase pravi, da je še vedno vsako jutro motiviran za vrhunske rezultate. Nastopu na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, ki bo od 21. februarja do 5. marca v Planici, pa se je dokončno odpovedal. »Pred svetovnim prvenstvom bi moral nastopiti na tekmi FIS, kar bi mi vzelo preveč časa, tako da z mojim nastopom v Planici ne bo nič. Čeprav sem imel ta nastop resnično v mislih,« je pojasnil svojo odločitev.

V Kontiolahtiju bo v torek moška tekma na 20 kilometrov, v sredo bodo na svoji najdaljši preizkušnji nastopile biatlonke. Četrtek bo namenjen štafetnim tekmam, po dnevu premora bosta v soboto oba sprinta in v nedeljo še zasledovalni tekmi.

*** 5 kolajn je osvojil Jakov Fak na velikih tekmovanjih v dresu slovenske reprezentance, pred tem pa dve v hrvaškem.