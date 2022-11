Včeraj bi morale biti kvalifikacije, ki pa so jih preložili na danes zjutraj ob 7.30, zato so imeli tri serije skokov za trening. Razlog ni veter, ki pogosto nagaja v Ruki, ampak nemška reprezentanca, ki je ostala brez opreme že v sredo na poti iz Münchna preko Helsinkov do Kuusama in do včeraj še ni prispela v Ruko. Karl Geiger je kot kolumnist za spletno stran sport.de zapisal, da so vreče s smučmi in športne torbe ostale že v Nemčiji in so že dva dni brez skokov. Dodatno razočaranje jim je prinesel še poraz Nemčije proti Japonski na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki so si ga ogledali med šesturnim čakanjem na letališču v Helsinkih.

Slovenci so imeli že v četrtek v Ruki sploh prvi letošnji stik s snegom na doskočišču. Zračna eskadrilja selektorja Roberta Hrgote je optimistično razpoložena, saj je na včerajšnjem treningu blestela. Anže Lanišek je imel drugi izid prve in najboljšega druge serije pred Timijem Zajcem, v tretji pa ni skakal. Tudi ostali so imeli skoke med najboljših deset. »V Visli, kjer so vedno zelo majhne razlike, sem se naučil, da se ne smem ustrašiti tekme, in tudi ko smuči ne čutiš najbolje, moraš vztrajati in napadati na vso moč,« je izpostavil kapetan slovenske ekipe Peter Prevc. Ker je velik ljubitelj zime in mraza, da mu zrak zareže skozi nos in pljuča, je komaj čakal na prihod v Ruko, ki je zanj eno najljubših prizorišč, kjer idilo lahko zmotita le veter in še (finska) hrana, če je pikolovski.

Peter Prevc še brez zmage v Ruki

Trener Hrgota je hvalil formo Laniška, Zajca in Petra Prevca. »Bomo videli konec tedna. Na vasi se je lahko hvaliti, a treba je iti v mesto, svet in nekaj pokazati. Moja želja v Ruki so skoki na drugo rdečo črto,« je odvrnil 30-letni Prevc. V Ruki še nima zmage, je pa osvojil stopničke tudi s padcem, a tudi ostal brez njih po diskvalifikaciji zaradi neustrezne opreme, spomnil pa se je tudi tekme, ko je bil 42. »Večkrat ko nastopiš, več imaš različnih izidov,« je dodal Prevc, za katerega je letošnja sezona v svetovnem pokalu že 14.

»Treningi od Visle naprej so bili klasični. Namenjeni so bili odpravljanju napak in šlo mi je kar dobro, potem ko sem se na uvodni tekmi v Visli mučil vse tri dni,« je z nasmehom na obrazu povedal Timi Zajc. Velike težave ima, če na tekmi dežuje ali sneži, kar še dodatno zniža že tako nižjo hitrost na odskočni mizi v primerjavi s konkurenco. »V Visli je bilo zelo toplo, zato se veselim tekem v mrazu in pravem zimskem vzdušju v Ruki. Skakalnica je velika in v vetru je zelo zahtevna, da se prebiješ čez hrbtišče, a s svojo velikostjo 140 metrov omogoča tudi uživanje. Glede rezultatov si želim biti tam, kjer sem bil lani. Bomo videli, ali bosta dva vrhunska skoka dovolj. Konkurenca se je namreč neverjetno zgostila,« je dodal 22-letni Zajc. Svetovnega prvenstva v nogometu ne spremlja, je pa ljubitelj športnih avtomobilov, kar se tudi sliši, ko se po treningu odpelje domov.

Najbolj zaskrbljen je Lovro Kos

»Forma je boljša kot pred Vislo, saj sem nadgradil opremo in na vsakem treningu odpravil kakšno napako. Upam, da bom do novoletne turneje naštudiral popolne skoke. Počasi napredujem, skakalnica v Ruki je po mojem okusu, saj že omogoča letenje. Sem optimist in sproščen, da bom skakal daleč,« je poročal Domen Prevc, ki je v Ruki tudi že zmagal. Najbolj zaskrbljen je Lovro Kos: »Sem blizu in daleč, saj gre na treningih naprej in nazaj. V želji po uspehu sem preveč zakrčen. Manjka mi samozavesti, ki bo prišla s tekmami.« Žiga Jelar, ki ne čuti več bolečin po zvinu gležnja, je v Visli edini izmed Slovencev ostal brez točk. »Praznih rok sem ostal, ker sem divjal v preveliki želji po uspehu. Vesel sem, da je bila Visla prva, saj je to skakalnica, ki je na vrhu mojega seznama nepriljubljenosti. V Ruki končno skačemo v zimskih razmerah in ne v blatu, ko moramo nato prati smuči,« je bil slikovit Žiga Jelar.

*** V Ruki ni veliko gledalcev, a ima kraj z mirnostjo in zaspanostjo poseben čar. Ker smo skupaj skakalci, tekači in kombinatorci, se ves dan kaj dogaja. Bivališče je tako blizu, da v sobi slišiš napovedovalca. Ko stopiš iz apartmaja, si v petih minutah hoje na skakalnici, ki je vedno vrhunsko pripravljena. Peter Prevc, kapetan slovenske reprezentance

Ruka v številkah Izidi treninga, 1. serija: 1. Kraft (Avs) 143 m, 2. Lanišek (Slo) 147, 3. Granerud (Nor) 133,5, 6. Jelar 145, 9. P. Prevc 135, 15. D. Prevc 132,5, 24. Kos 134,5, 42. Zajc (vsi Slo) 98,5, 2. serija: 1. Lanišek 139,5, 2. Zajc 140, 3. Sundal (Nor) 149,5, 6. Jelar 146, 9. Kos 141, 44. P. Prevc 106,5, 50. D. Prevc 84,5, 3. serija: 1. Kraft 144, 2. Lindvik (Nor) 140,5, 3. Hayboeck (Avs) 144, 5. P. Prevc 139, 6. Jelar 140,5, 7. Zajc 139,5, 9. D. Prevc 136,5, 15. Kos 130,5, Lanišek ni nastopil.